Η Συριανή ομάδα βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησης του Μάριου Όγκμποε.

Έχοντας πραγματοποιήσει μια εξαιρετική, παρθενική σεζόν στο πρωτάθλημα της Superleague 2, η Ελλάς Σύρου εν τέλει τερμάτισε στο -3 από θέση Playoffs. Πλέον, το σύνολο του Παναγιώτη Χριστοφιλέα ετοιμάζεται για τη μάχη των Playout και τον απόλυτο στόχο της παραμονής στην κατηγορία.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της ομάδας είναι «μια ανάσα» από τη μεταγραφική υπέρβαση που ακούει στο όνομα Μάριος Όγκμποε. Ο 31χρονος Έλληνας στράικερ (με καταγωγή από Νιγηρία) με θητεία σε ΟΦΗ, ΑΕΛ Novibet, Χάμιλτον, Ντίμπα και Περσίτα είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει στην χώρα μας για λογαριασμό των Κυκλαδιτων.

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του deal, η Ελλάς θα έχει προσθέσει στο δυναμικό της έναν παίκτη με ικανότητα στο γκολ (65 σε 212 καταγεγραμμένες εμφανίσεις) και εμπειρία, στοιχεία καθοριστικά για την παραμονή. Σημειώνεται πως ο Όγκμποε άνηκε στη Νέζμε από το Λίβανο, με την οποία πέτυχε ένα γκολ σε 6 αγώνες, πριν μείνει ελεύθερος.