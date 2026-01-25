Ο ΠΑΣ Γιάννινα με ανακοίνωση του κατέθεσε πρόταση να εξεταστεί το ενδεχόμενο της εφαρμογής τεχνολογίας VAR στα ματς των Play Outs της Super League 2.

Ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια στους δυο Ομίλους της Super League 2 και πλέον είναι γνωστά τόσο τα Group των Play Offs και των Play Outs, όσο και οι βαθμολογίες. Ο ΠΑΣ Γιάννινα θα συνεχίσει τη δύσκολη μάχη του για την παραμονή στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και με ανακοίνωση του κατέθεσε πρόταση να εξεταστεί το ενδεχόμενο της εφαρμογής τεχνολογίας VAR στα ματς που θα κρίνουν τις ομάδες που θα υποβιβαστούν.

Θυμίζουμε πως από κάθε Όμιλο θα «πέσουν» τέσσερις ομάδες. Η κλήρωση του προγράμματος θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου και θα έχουμε σέντρα στις 15 Φεβρουαρίου. Τα Play Offs θα ολοκληρωθούν στις 22 Μαρτίου και τα Play Outs στις 26 Απριλίου.

H ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννινα

«Ενόψει της έναρξης των play-out της Super League 2 και της κρισιμότητας των αγώνων που ακολουθούν, η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα θεωρεί υποχρέωσή της να τοποθετηθεί θεσμικά, με μοναδικό γνώμονα την προστασία της αξιοπιστίας του πρωταθλήματος, την ισονομία και τον σεβασμό στον αγωνιστικό κόπο όλων των ομάδων.

Κατά τη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περιόδου, έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά διαιτητικών αποφάσεων που δημιούργησαν εύλογες αμφιβολίες, εντάσεις και αίσθημα αδικίας, όχι μόνο για τον ΠΑΣ Γιάννινα αλλά συνολικά για τη λειτουργία του πρωταθλήματος. Η συσσώρευση τέτοιων φαινομένων πλήττει την αξιοπιστία της διοργάνωσης και επιβαρύνει ένα ήδη απαιτητικό και κρίσιμο αγωνιστικό περιβάλλον.

Με δεδομένο ότι τα play-out κρίνουν την επιβίωση, τη βιωσιμότητα και το μέλλον ιστορικών συλλόγων, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο για σκιές, αμφισβητήσεις ή λάθη που αλλοιώνουν αποτελέσματα.

Σημειώνουμε επίσης ότι υπάρχει ο απαραίτητος και επαρκής χρόνος για τη σωστή οργάνωση κάθε σχετικής διαδικασίας, καθώς:

Δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η κλήρωση των play-out,

Το πρωτάθλημα βρίσκεται σε διακοπή,

και η έναρξη των play-out απέχει χρονικά.

Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται καμία αντικειμενική πίεση χρόνου ή οργανωτική αδυναμία που να δικαιολογεί τη μη εξέταση σύγχρονων λύσεων.

Για τον λόγο αυτό, η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα καταθέτει δημόσια και ανοιχτά την πρότασή της:

Να εξεταστεί σοβαρά και άμεσα η εφαρμογή τεχνολογίας VAR σε όλους τους αγώνες των play-out της Super League 2, ως το μοναδικό σύγχρονο εργαλείο που μπορεί να διασφαλίσει ισονομία, διαφάνεια και αγωνιστική δικαιοσύνη.

Η πρόταση αυτή:

Δεν αποσκοπεί σε εύνοια,

Δεν στρέφεται εναντίον προσώπων ή θεσμών,

Δεν υπονοεί σκοπιμότητες.

Αντιθέτως, αποτελεί πρόταση προστασίας του ίδιου του πρωταθλήματος, των ομάδων, των ποδοσφαιριστών, των διαιτητών και του φίλαθλου κόσμου.

Η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα δηλώνει ξεκάθαρα ότι επιθυμεί οι αγώνες να κρίνονται αποκλειστικά εντός των τεσσάρων γραμμών, χωρίς αμφισβητήσεις, χωρίς εντάσεις και χωρίς τη διαρκή αίσθηση αδικίας που δηλητηριάζει το ποδόσφαιρο.

Καλούμε τη διοργανώτρια αρχή, την ΕΠΟ και την ΚΕΔ να εξετάσουν θεσμικά το αίτημα αυτό, καθώς και τις υπόλοιπες ομάδες της Super League 2 να τοποθετηθούν δημόσια, με ευθύνη απέναντι στο άθλημα.

Η διαφάνεια δεν φοβίζει κανέναν.

Η ισονομία προστατεύει όλους.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα θα συνεχίσει να αγωνίζεται με αξιοπρέπεια, σεβασμό στους θεσμούς και απόλυτη προσήλωση στο αγωνιστικό κομμάτι, απαιτώντας το αυτονόητο: καθαρούς όρους για όλους».