Ολυμπιακός Β': Τα δυο γκολ στις καθυστερήσεις με το Αιγάλεω που τον έστειλαν στα Play Offs
Ανατροπή που άλλαξε τα δεδομένα στα Play Offs και στα Play Outs του Νοτίου Ομίλου της Super League 2. Το Αιγάλεω προηγήθηκε του Ολυμπιακού Β' στου Ρέντη, στο 29ο λεπτό, χάρη σε υπέροχο γυριστό σουτ του δανεικού από τον ΟΦΗ, Μανώλη Φαϊτάκη, όμως οι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή με δυο γκολ στις καθυστερήσεις και πήραν τη νίκη με 2-1.
Στο 90+2' έπειτα από εκτέλεση κόρνερ ο Τανούλης πήρε την κεφαλιά και ισοφάρισε. Στο 90+5' ο Κεϊτά με κεφαλιά ολοκλήρωσε την ανατροπή για την ομάδα του Ρούμπιο, η οποία ευνοήθηκε από την «γκέλα» της Athens Kallithea με την Ηλιούπολη, στο «Ελ Πάσο» (1-1).
Οι Πειραιώτες θα αγωνιστούν στα Play Offs και συνεπώς εξασφάλισαν την παραμονή τους, χωρίς βέβαια να έχουν δικαίωμα ανόδου, ενώ έστειλαν την ομάδα της Καλλιθέας στα Play Outs, ούσα στην 5η θέση.
