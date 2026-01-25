Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Με δυο κομβικά «buzzer beater» ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια του Νοτίου Ομίλου της Super League 2. H Kαλαμάτα νίκησε την Ελλάς Σύρου στην Ηλιούπολη με 2-1, χάρη στο γκολ του Μιράντα στο 90+5' και θα μπει στο +3 από τον Πανιώνιο στην «κούρσα» της ανόδου στη Stoiximan Super League.

Όσον αφορά τη «μάχη» για την είσοδο στα Play Offs ο Ολυμπιακός Β' με δυο γκολ στις καθυστερήσεις νίκησε με ανατροπή το Αιγάλεω στου Pέντη και «άρπαξε» την τέταρτη θέση από την Athens Kallithea, η οποία δεν κατάφερε να νικήσει την Ηλιούπολη στο «Ελ Πάσο».

Ελλάς Σύρου - Καλαματά 1-2

Με την 11η διαδοχική νίκη της έκλεισε τις υποχρεώσεις της στην κανονική διάρκεια της Super League 2 η αήττητη πρωτοπόρος του Νότου, Καλαμάτα. Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη επικράτησε της μαχητικής Ελλάς Σύρου, στην Ηλιούπολη, με 1-0 και έστειλε το σύνολο του Παναγιώτη Χριστοφιλέα στα Play Outs.

O Τσέλιος άνοιξε το σκορ για τη Μαύρη Θύελλα, με σουτ, στο 55ο λεπτό, αλλά στο 63' ο Τριμμάτης έφερε το ματς στα ίσα και έδωσε εκ νέου ελπίδα 4αδας στους Συριανούς. Στο φινάλε των καθυστερήσεων η Καλαμάτα κέρδισε πέναλτι και ο Μιράντα το εκτέλεσε εύστοχα για το τελικό 1-2, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του και +1 βαθμό ενόψει Play Offs.

Ελλάς Σύρου: Γκίνης, Ζαφείρης, Γώγος, Βλάχος, Γκέζος, Γαρουφαλιάς, Ζώνιος (85′ Τσιαντούλας), Κολιμάτσης, Νίνο (61′ Βερνάρδος), Τριμμάτης (74′ Κόλα), Γκορντεζιάνι (85′ Μούντριχας).

Καλαμάτα: Καλογεράκης, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Στρούγγης, Τάχατος (69′ Σιλά), Οικονόμου, Κατάλντι (86′ Χουρντάν), Παμλίδης (66′ Μιράντα), Τσέλιος, Μορέιρα (86′ Μορέιρα), Μάντζης (66′ Κωτσόπουλος).

Πανιώνιος - Χανιά 3-0

Ο Πανιώνιος δεν άφησε περιθώρια στα Χανιά στη Νέα Σμύρνη, ήθελε τη νίκη στη για να μη διευρυνθεί η διαφορά από την Καλαμάτα εν όψει Play Offs και την πήρε με 3-0.

Στο 20' ο Μωραΐτης με σουτ άνοιξε το σκορ και στο 69' ο Βοΐλης με κεφαλιά πέτυχε το 2-0. Ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος έκανε ντοπιέτο στο 89' και με σουτ διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Πανιώνιος: Γιαννακόπουλος, Τσαντήλας, Ζούλιας, Γιένσεν, Σαραμαντάς, Στούπης, Ντίας (82' Πέιος), Ανζάι (82' Μπαϊραμίδης), Βοΐλης, Παπαγεωργίου (77' Φελίσιο), Μωραΐτης.

Χανιά: Στογιάνοβιτς, Τοπαλίδης, Τζανακάκης, Κουτρουμπής, Λάμτσε, Διαμάντης, Βαλεριάνος, Παναγιωτούδης, Πρεβεζιάνος (46' Σημανταράκης), Μοβσεσιάν (46' Άοσμαν), Ιωαννίδης (70' Φανουράκης).

Athens Kallithea - Ηλιούπολη 1-1

H Athens Kallithea την περσινή σεζόν αγωνιζόταν στη Stoiximan Super League και φέτος απέτυχε ακόμα και να μπει στα Play Offs της Super League 2! Μετά το «διπλό» κόντρα στη Μαρκό η ομάδα της Καλλιθέας είχε στα «χέρια» της την τετράδα, καθώς ήθελε νίκη επί της Ηλιούπολης στο «Ελ Πάσο», όμως τελικά οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 και σε συνδυασμό με την ανατροπή του Ολυμπιακού Β' επί του Αιγάλεω με δυο γκολ στις καθυστερήσεις θα δώσουν «μάχη» για την παραμονή τους στη Super League 2.

Στο 19ο λεπτό οι φιλοξενούμενου προηγήθηκαν, όταν ο Κουιρουκίδης με κεφαλιά «κρέμασε» τον Κρέσπι. Οι γηπεδούχοι πίεσαν, ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος έκανε τρεις αλλαγές με την έναρξη του δεύτερου μέρους και στο 61' ο Γερολέμου εκτέλεσε κόρνερ και ο Μαυριάς με σουτ έκανε το 1-1

Athens Kallithea: Κρέσπι, Φροσύνης, Γκέζος, Ματίγιεβιτς, Βάρκας, Καντίγιο (46′ Γερολέμου), Λεμονής (80′ Σαρδέλης), Σωτηράκος (46′ Μαυριάς), Σαταριάνο (46′ Ματίγια), Γρίβας (80′ Παϊσάο), Ντεντάκης.

Ηλιούπολη: Κυρίτσης, Κολτσίδας, Θωμαΐδης, Μαΐδανός, Μπουγαΐδης, Σμπώκος, Κουϊρουκίδης, Κρέτσι, Τσιλιγγίρης (67′ Παπασάββας), Ορτιγκόσα (74′ Τζούντα Γκαρσία), Μπλανκ Καζάου (74′ Καλαμβόκης).

Ολυμπιακός Β' - Αιγάλεω 2-1

Το Αιγάλεω άγγιξε μία σπουδαία νίκη στην έδρα του Ολυμπιακού Β', αλλά δεν πήρε ούτε τον βαθμό. Το Σίτι πορηγήθηκε με το γκολ του Φαϊτάκη στο 28', αλλά ο Τανούλης ισοφάρισε στο 90+ 2' και ο Γιουσούφ με κεφαλιά στο 90+ 5' έκανε το 2-1 κι έστειλε τους Πειραιώτες στα Play Offs, «αρπάζοντας» το τέταρτο εισιτήριο μέσα από τα χέρια της Athens Kallithea.

Ολυμπιακός Β': Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ, Λιάτσος (57' Λιατσικούρας), Ζουγλής, Κουτσογούλας (67' Αργυρίου), Θαρθάνα, Τανούλης, Πνευμονίδης, Τουφάκης (67' Φίλης), Ρολάκης (46' Μαρτίνης).

Αιγάλεω: Καραργύρης, Καρρίκι (70' Καραμπάς), Κωστέας, Οβούσου (80' Αθανασακόπουλος), Ζιούλης, Κωστόπουλος, Φαϊτάκης (80' Απαλοδήμας), Σαποβάλοφ (65′ Τακεσιάν), Αναστασόπουλος, Ουνγιαλίδης (65' Τάτσης), Σλιμόν.

Μαρκό - Παναργειακός 1-0

Η βαθμολογικά αδιάφορη Μαρκό έπειτα από δύο ήττες κόντρα σε Ολυμπιακό Β' και Athens Kallithea επέστρεψε στις νίκες. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου επικράτησε με 1-0 του ουραγού Παναργειακού με σκόρερ τον... συνήθη ύποπτο. Στο 48' ο Σεμπά με σουτ πέυχε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση.

Μαρκό: Θεοδωράκης, Μαρκοπουλιώτης, Στάμου, Φουρλάνος, Ντέντλερ, Κυριακίδης, Νεκούλ (70' Ίννος), Αλεξόπουλος (82' Σμάλης), Κωνσταντακόπουλος, Σεμπά, Παυλίδης (63' Μιούλερ).

Παναργειακός: Καραγκιόζης, Παναγιώτου, Γιαλαμίδης (61' Λαζαρίδης), Νικολετόπουλος, Ζησούλης, Μυρτολλάρι, Καμενί, Τσιράκης (56' Φοκάμ), Πάνος (46' Χαλβατζίου), Καρυπίδης (56' Καπετάνος), Χατζηδημητρίου (56' Ναλιτζής).

Super League 2 - Νότος

18η Αγωνιστική

Ελλάς Σύρου - Καλαματά 1-2

Πανιώνιος - Χανιά 3-0

Athens Kallithea - Ηλιούπολη 1-1

Ολυμπιακός Β' - Αιγάλεω 2-1

Μαρκό - Παναργειακός 1-0

Η τελική βαθμολογία της κανονικής διάρκειας

1. Καλαμάτα 50

2. Πανιώνιος 43

3. Μαρκό 31

4. Ολυμπιακός Β' 27

---------------------

5. Athens Kallithea 26

6. Ελλάς Σύρου 25

7. Αιγάλεω 17

8. Ηλιούπολη 15

9. Χανιά 12

10. Παναργειακός 5