Δήμος Σύρου - Ερμούπόλης: «Το γήπεδο είναι πλήρως αδειοδοτημένο, κρίμα!»

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης ρίχνει φως στην υπόθεση με την αλλαγή έδρας του αγώνα της Ελλάς με την Καλαμάτα (25/1).

Έξαλλοι είναι οι διοικούντες και η τοπική κοινωνία της Σύρου, έπειτα από την απόφαση της διοργανώτριας αρχής της Superleague 2 να ορίσει το παιχνίδι της Ελλάς με την Καλαμάτα (25/1) στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης.

Ένα παιχνίδι με τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τις δυο ομάδες, καθώς οι μεν Κυκλαδίτες με νίκη και -μικρό- συνδυασμό αποτελεσμάτων μπαίνουν στα Playoffs του Νοτίου Ομίλου, στην παρθενική τους παρουσία στη λίγκα, οι δε φιλοξενούμενοι μπορούν να διατηρήσουν ή να αυξήσουν το +7 από τον 2ο Πανιώνιο στη μάχη της ανόδου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης εξέδωσε ανακοίνωση, μέσα από την οποία εκφράζει την απορία και τη δυσφορία του για αυτή την απόφαση, τονίζοντας πως το γήπεδο της ΕΠΣ Κυκλάδων είναι πλήρως αδειοδοτημένο από όλους τους φορείς, και κάνοντας λόγο για... άλλα γήπεδα της χώρας χωρίς αδειοδότηση, που όμως φιλοξενούν κανονικά αγώνες.

Η ανακοίνωση:

Με μεγάλη έκπληξη αλλά και ιδιαίτερη θλίψη πληροφορηθήκαμε ότι ο προσεχής αγώνας της συριανής ομάδας Ελλάς Σύρου με την πρωτοπόρο Καλαμάτα στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της Super League 2 πρόκειται να διεξαχθεί σε ποδοσφαιρικό γήπεδο εκτός Σύρου, συγκεκριμένα στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου της Ερμούπολης πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του αγώνα επί του νησιού.

Ως Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, θεωρούμε υποχρέωσή μας να διαβεβαιώσουμε τους συμπολίτες μας, φιλάθλους και μη, ότι το Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Ερμούπολης είναι πλήρως αδειοδοτημένο και διαθέτει σε ισχύ άδεια έως τις 16 Μαΐου 2026 για τη διεξαγωγή αγώνων του πρωταθλήματος της Super League 2, κατηγορίας Γ1, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αδειοδοτικές διαδικασίες.

Κρατικοί φορείς όπως η Αστυνομία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και φορείς όπως η ΕΠΣ Κυκλάδων, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, με σημαντικό φόρτο εργασίας και ενέργεια εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών, έχουν συμβάλει στη νόμιμη και ασφαλή αδειοδότηση του γηπέδου, εξασφαλίζοντας όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την προστασία και την άνετη παρακολούθηση των αγώνων από το κοινό. Η προσπάθεια αυτή έγινε με γνώμονα την ασφάλεια του κοινού και την ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος των φιλάθλων να ζήσουν από κοντά τη μοναδική εμπειρία της Super League 2. Πλέον το γήπεδο πληροί όλες τις τεχνικές και διοικητικές προδιαγραφές για διοργάνωση αγώνων της συγκεκριμένης κατηγορίας. Έχουμε δει γήπεδα και γήπεδα ανά την Ελλάδα που δεν πληρούν καμία προδιαγραφή κι όμως φιλοξενούν αγώνες.

Η Ελλάς Σύρου αποτελεί σημείο υπερηφάνειας για την τοπική μας κοινωνία και για όλες τις Κυκλάδες, καθώς πρόκειται για την πρώτη ομάδα του νησιού και της ευρύτερης περιοχής που συμμετέχει στη Super League 2, την δεύτερη κατηγορία του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Εκφράζουμε την απόλυτή μας εμπιστοσύνη στην ομάδα του τόπου μας!

Ως Δήμος τονίζουμε την απορία και δυσφορία μας για την επιλογή της διοργανώτριας αρχής να ορίσει τον αγώνα εκτός Σύρου, στερώντας από την τοπική κοινωνία και τους φιλάθλους την ευκαιρία να στηρίξουν την ομάδα τους από κοντά και να ζήσουν μία από τις σημαντικότερες αθλητικές στιγμές της σεζόν στο πλήρως αδειοδοτημένο γήπεδο της Ερμούπολης.

Κρίμα!