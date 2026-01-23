Η διοργανώτρια αρχή όρισε το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής μεταξύ Ελλάς Σύρου και Καλαμάτας στο γήπεδο της Ηλιούπολης.

Αλλαγή έδρας έχουμε τελικά στο παιχνίδι της Ελλάς Σύρου με την Καλαμάτα, για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Superleague 2 (Νότιος Όμιλος), εξαιτίας του ζητήματος με το γηπεδικό.

Η διοργανώτρια αρχή εξέδωσε ανακοίνωση γνωστοποιώντας πως το ματς θα λάβει χώρα την Κυριακή 25 Ιανουαρίου και ώρα 15:00, στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης, καθώς κρίθηκε πως το γήπεδο της Ερμούπολης είναι... ακατάλληλο να φιλοξενήσει τον αγώνα.

Η ανακοίνωση:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο αγώνας ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ της 18ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 2 2025-26, θα διεξαχθεί την Κυριακή 25/01/26 στις 15:00 στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.