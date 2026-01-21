Μεταγραφική προσθήκη για τον Ηρακλή, ο οποίος ολοκλήρωσε την απόκτηση του 28χρονου Αυστριακού χαφ Μάρκο Κράιντς που αγωνιζόταν στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου.

Στον Ηρακλή υπέγραψε ο Μάρκο Κράιντς που αποτελεί την επόμενη μεταγραφική κίνηση του «Γηραιού» για τον Ιανουάριο.

Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον 28χρονο Αυστριακό μέσο, ο οποίος αγωνιζόταν στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου στην Κύπρο, όπου φέτος είχε 17 συμμετοχές με δύο ασίστ.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή:

«Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την απόκτηση του Αυστριακού ποδοσφαιριστή Μάρκο Κράϊντς (Marco Krainz).

Ο 28χρονος (17/05/1997), κεντρικός μέσος, ύψους 1,80μ., έχει παραστάσεις από το αυστριακό ποδόσφαιρο, ενώ την τελευταία περίοδο αγωνίστηκε στην Κύπρο με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Έχει επίσης υπάρξει διεθνής με την U21 της Αυστρίας.

Marco, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ.

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κυανόλευκα».