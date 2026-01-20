Η Καλαμάτα ανακοίνωσε τον δανεισμό του Καρμέλο Αλγκαρανάζ στην ομάδα The Strongest της Βολιβία.

Ο Καρμέλο Αλγκαρανάζ δεν είχε αρκετό χρόνο συμμετοχής με την Καλαμάτα τη φετινή σεζόν, κάτι που οδήγησε τη διοίκηση σε συμφωνία με τον βολιβιανό σύλλογο The Strongest για την παραχώρησή του με τη μορφή δανεισμού.

Η ομάδα από τη Λα Πας αγωνίζεται στην Α’ κατηγορία του πρωταθλήματος Βολιβίας και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, στο -7 από την κορυφή. Σε ανακοίνωσή της, η Καλαμάτα ευχήθηκε στον ποδοσφαιριστή καλή τύχη και επιτυχίες στην επόμενη πρόκληση της καριέρας του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει την παραχώρηση, με τη μορφή δανεισμού, του ποδοσφαιριστή Καρμέλο Αλγκαρανάζ στην ομάδα The Strongest της Βολιβίας. Καρμέλο, σου ευχόμαστε καλή τύχη, υγεία και επιτυχίες!»