Η Athens Kallithea ανακοίνωσε την απόκτηση του Καλούδη Λεμονή, με ελεύθερη μεταγραφή από την Καλαμάτα. Αποχώρησε ο Γιώργος Κριμιτζάς και υπέγραψε στον ΠΑΣ Γιάννινα.

Μεταγραφικό ντόμινο στην Athens Kallithea. Η ομάδα της Καλλιθέας άφησε ελεύθερο τον 23χρονο χαφ Γιώργο Κριμιτζά, ο οποίος «μετακόμισε» στον ΠΑΣ Γιάννινα και στη θέση του αποκτήθηκε ο Καλούδης Λεμονής. Ο 30χρονος μέσος έλυσε το συμβόλαιο του με την Καλαμάτα, με την οποία στο πρώτο μισό της σεζόν μέτρησε 4 εμφανίσεις και 1 γκολ.

Η ανακοίνωση της Athens Kallithea για τον Λεμονή

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του μέσου Καλούδη Λεμονή, 30 ετών, μετά την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας του με την Καλαμάτα.

Ο Λεμονής φέρνει μαζί του πλούσια εμπειρία, με συνολικά 191 συμμετοχές στη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πριν ενταχθεί στην Καλαμάτα το περσινό καλοκαίρι, διετέλεσε αρχηγός των Χανίων και αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας που κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη μάχη της ανόδου, πίσω από την AKFC, τη σεζόν 2023/24.

Γεννημένος στη Χαλκιδική, o Λεμονής αναδείχθηκε από την ακαδημία του Άρη, και έκανε τα πρώτα του βήματα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης ΑΠΕ Λαγκαδά, στη Γ’ Εθνική.

Ο Λεμονής πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη δεύτερη κατηγορία με τα Χανιά τη σεζόν 2017/18, καταγράφοντας 27 συμμετοχές και τρία γκολ στο πρωτάθλημα. Την επόμενη σεζόν αγωνίστηκε για έξι μήνες στην ολλανδική SC Telstar, και στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου συνέχισε να ξεχωρίζει στη δεύτερη κατηγορία αγωνιζόμενος με τις Δόξα Δράμας, Τρίγλια και Ιεράπετρα τα επόμενα τρεισήμισι χρόνια.

Τον Σεπτέμβριο 2022, ο Λεμονής επέστρεψε στα Χανιά, όπου παρέμεινε για τρεις ακόμη σεζόν. Την αγωνιστική περίοδο 2023/24, ο Λεμονής κατέγραψε 27 συμμετοχές, με απολογισμό τέσσερα γκολ και δύο ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης, την καλύτερη επίδοση στην ιστορία του συλλόγου, ενώ η AKFC εξασφάλισε την άνοδο στη Super League. Την περσινή σεζόν φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και ολοκλήρωσε την παρουσία του στον σύλλογο με συνολικά 108 συμμετοχές, τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών στην ιστορία των Χανίων.

Ο Λεμονής εντάχθηκε στην πρωτοπόρο Καλαμάτα τον Ιούλιο 2025 και κατέγραψε τέσσερις συμμετοχές με ένα γκολ στο πρώτο μισό της σεζόν.

Καλωσήρθες, Καλούδη».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννινα για Κριμιτζά

«Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Γιώργο Κριμιτζά.

Ο 23χρονος αμυντικός χαφ, έχει ξεκινήσει από τις υποδομές του Άρη και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Πιερικό, Νίκη Βόλου, Αιολικό, Εθνικό Νέου Κεραμιδίου και στην Athens Kallithea.

Γιώργο καλώς όρισες στη μεγάλη οικογένεια του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ».