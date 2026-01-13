Το πρόγραμμα των αναμετρήσεων της 17ης αγωνιστικής στους δυο Ομίλους της Super League 2. Ξεχωρίζει το ντέρμπι πρωτιάς Ηρακλής - Αναγέννηση Καρδίτσας.

Δυο «στροφές» απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Super League 2 και οι αναμετρήσεις της 17ης και 18ης αγωνιστικής θα γίνουν την ίδια ημέρα και ώρα, ανά Όμιλο. Από τα ερχόμενα ματς ξεχωρίζει το ντέρμπι πρωτιάς, μεταξύ του Ηρακλή και της Αναγέννησης Καρδίτσας, στο Καυντανζόγλειο, το οποίο θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο (17/1), στις 15:00, όπως όλα τα ματς του group, και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Action 24. Θυμίζουμε πως οι Καρδιτσιώτες ευνοήθηκαν από την ισοπαλία του Γηραιού με τη Νίκη Βόλου και ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας (39-38).

Από πλευράς Νότου, τα ματς θα γίνουν την Κυριακή (18/1), επίσης στις 15:00 και τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από το Action 24 η αναμέτρηση του Πανιωνίου με την Ελλάς Σύρου. Θυμίζουμε πως σε αντίθεση με το Βορρά που η τετράδα έκλεισε με τον Αστέρα Β' AKOR στο Νότο είναι «ανοιχτές» δυο θέσεις, με τη Μαρκό να έχει το προβάδισμα (28β.), ενώ Ολυμπιακό Β' (24β.), Ελλάς Σύρου (24β.) και Athens Kallithea (22β.) είναι κοντά στη «μάχη» για την είσοδο στα Play Off.

Super League 2 - Βορράς

Σάββατο 17 Ιανουαρίου, 15:00

Ηρακλής - Αναγέννηση Καρδίτσας - Action 24

Αστέρας Β' AKTΟR - Καμπανιακός

Nίκη Βόλου - Νέστος Χρυσούπολης

Καβάλα - ΠΑΣ Γιάννινα

Μακεδονικός - ΠΑΟΚ Β'

Super League 2 - Νότος

Κυριακή 18 Ιανουαρίου, 15:00