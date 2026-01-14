Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Σοφιάν Τσάκλα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ Novibet.

Τα... ψώνια του Ηρακλή από ομάδες της Stoiximan Super League συνεχίζονται. Ο Γηραιός ανακοίνωσε την απόκτηση του Σοφιάν Τσάκλα, ο οποίος αποχώρησε ως ελεύθερος από την ΑΕΛ Novibet.

O διεθνής Μαροκινός στόπερ προέρχεται από γεμάτο πρώτο μισό της σεζόν με τους Βυσσινί, με τους οποίους έκανε 17 εμφανίσεις και σκόραρε δις.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

«Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ τον Sofian (Soufiane) Chakla!

Ο Μαροκινός κεντρικός αμυντικός, γεννημένος στις 2 Σεπτεμβρίου 1993 στην Kenitra του Μαρόκου, έρχεται να προσθέσει εμπειρία, δύναμη και ποιότητα στην αμυντική μας γραμμή. Αγωνίζεται ως στόπερ, έχει ύψος 1,88μ. και είναι δεξιοπόδαρος.

Στην πορεία της καριέρας του έχει περάσει από σημαντικά πρωταθλήματα και συλλόγους, με παρουσία στην Ισπανία, ενώ έχει αγωνιστεί και στη La Liga με τις Villarreal και Getafe.

Παράλληλα, έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Μαρόκου, καταγράφοντας 4 συμμετοχές.

Sofian, καλώς ήρθες στον Ηρακλή!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την κυανόλευκη φανέλα!».