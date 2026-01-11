Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της Καλαμάτας επί του Πανιωνίου, στην Παραλία, με 2-0.

Μελανόλευκο βάφτηκε το ντέρμπι πρωτιάς του Νοτίου Ομίλου της Super League 2. Η Καλαμάτα πήρε τη νίκη επί του Πανιωνίου στην Παραλία με 2-0 και συνεχίζει στην κορυφή της βαθμολογίας με 44 βαθμούς, στο +5 από τον 2ο Ιστορικό.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού η Μαύρη Θύελλα πήρε πέναλτι, καθώς ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα σε ανατροπή του Κατάλντι από τον Γιαννακόπουλο. Ο τερματοφύλακας της ομάδας της Νέας Σμύρνης «εξιλεώθηκε», καθώς απέκρουσε την εκτέλεση του Παμλίδη.

Οι Μεσσήνιοι πήραν προβάδισμα στο 82ο λεπτό, όταν ο Μόρσεϊ εκτέλεσε φάουλ, ο Βαφέας έπιασε υπέροχη κεφαλιά και έστειλε την μπάλα πρώτα στο δοκάρι κι έπειτα στα δίχτυα των Κυανέρυθρων.

Στο 90+4' η Καλαμάτα «κλείδωσε» το τρίποντο. Ο Τσέλιος έκανε υπέροχη ατομική ενέργεια και με άψογο σουτ εκτός περιοχής διαμόρφωσε το τελικό 2-0 υπέρ της ομάδας του Αλέκου Βοσνιάδη.