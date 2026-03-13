Αιχμές της Καλαμάτας προς τον πρόεδρο της ΕΠΣ Μεσσηνίας: «Βρήκε τον τρόπο να μην διευκολύνει τον κόσμο σε ημέρα γιορτής»

Με ανακοίνωση της η ΠΑΕ Καλαμάτα εξέφρασε τα παράπονα της αναφορικά με τον πρόεδρο της ΕΠΣ Μεσσηνίας, Βασίλη Σπηλιώτη.

Την περασμένη εβδομάδα η Καλαμάτα πανηγύρισε και επίσημα την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία μετά από 26 ολόκληρα χρόνια και τη σεζόν 1999-2000. Στο εντός έδρας παιχνίδι μάλιστα την ερχόμενη Κυριακή απέναντι στον Ολυμπιακό Β', οι άνθρωποι της Μαύρης Θύελλας έχουν οργανώσει μία σειρά εορταστικών εκδηλώσεων τόσο για εκείνους που θα παρευρεθούν στο γήπεδο της Παραλίας, όσο και για ολόκληρη την πόλη.

Παρόλα αυτά, όπως γνωστοποίησε η ΠΑΕ με ανακοίνωση της, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Μεσσηνίας, Βασίλης Σπηλιώτης δεν έχει διάθεση να διευκολύνει τον πελοποννησιακό σύλλογο, αλλά στέκεται και «εμπόδιο» στις προσπάθειες της ομάδας.

Πιο συγκεκριμένα, η Καλαμάτα αναφέρει χαρακτηριστικά πως ο κ.Σπηλιώτης δεν έκανε αποδεκτό το αίτημα για μη διεξαγωγή αγώνων στον νομό την Κυριακή και κάπως έτσι δεν βοηθάει με τη σειρά του στη μαζική παρουσία του κόσμου στη γιορτή της Μαύρης Θύελλας, παραθέτοντας παράλληλα και το σχετικό έγγραφο με το αίτημα, το οποίο φαίνεται να έχει αποσταλεί από τις 10 Μαρτίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μαύρης Θύελλας:

«Η Μαύρη Θύελλα αυτή την Κυριακή γιορτάζει. Μετά από 26 ολόκληρα χρόνια επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και μαζί της γιορτάζει μια ολόκληρη πόλη που περίμενε αυτή τη στιγμή με υπομονή, πίστη και αγάπη για την ομάδα.

Με σεβασμό προς όλους τους συλλόγους και το τοπικό ποδόσφαιρο, η ομάδα μας κατέθεσε αίτημα στην ΕΠΣ Μεσσηνίας ώστε εκείνη την ημέρα να μην διεξαχθούν αγώνες. Ο λόγος απλός και αυτονόητος: να μπορέσει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος να βρίσκεται στη γιορτή της ομάδας και της πόλης.

Δυστυχώς, το αίτημα αυτό δεν έγινε αποδεκτό.

Θα θέλαμε λοιπόν να εκφράσουμε τις πιο «θερμές» μας ευχαριστίες προς τον κ. Σπηλιώτη για την ιδιαίτερη ευαισθησία που επέδειξε απέναντι σε μια ιστορική στιγμή για το ποδόσφαιρο της Μεσσηνίας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς, σε μια τόσο σημαντική στιγμή για την πόλη και την ομάδα που εκπροσωπεί τον νομό, βρέθηκε ο τρόπος να… μην διευκολυνθεί ούτε στο ελάχιστο η συμμετοχή του κόσμου.

Η Μαύρη Θύελλα επέστρεψε εκεί που ανήκει και αυτό δεν αλλάζει».