Η Καλαμάτα πήρε μία τεράστια νίκη στην έδρα της κόντρα στον μεγάλη της αντίπαλο για την πρωτιά Πανιώνιο χάρη σε γκολ των Βαφέα και Τσέλιου μετά το 80'.

Σ' ένα παιχνίδι που δεν είχε γκολ και θέαμα, είχε όμως ένταση και αγχωτική εξέλιξη, η Καλαμάτα κατόρθωσε να επικρατήσει με 2-0 του Πανιωνίου χάρη σε γκολ που σημείωσε ο Βαφέας στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης. Έτσι η «μαύρη θύελλα» κέρδισε τον μεγάλο της αντίπαλο για την πρώτη θέση και αύξησε την διαφορά της από κείνον στους πέντε βαθμούς.

Η Καλαμάτα ήταν εκείνη που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων εκμεταλλευόμενη και την πολύ καλή ατμόσφαιρα που υπήρχε στο γήπεδο της Παραλίας. Αυτό ωστόσο δεν ήταν αρκετό για να μπορέσει η «Μαύρη Θύελλα» να ασκήσει ουσιαστική πίεση στην άμυνα του Πανιωνίου.

Μοναδική αξιόλογη τελική σε όλο το πρώτο μέρος ήταν το σουτ του Καλουτσικίδη μέσα από την περιοχή, που έπεσε και μπλόκαρε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία ο Γιαννακόπουλος. Προς το τέλος του πρώτου μέρους η ομάδα του Αλέκου Βοσνίαδη αύξησε κι άλλο την πίεσή της, όμως και πάλι δεν δημιουργήθηκε κάποια πολύ μεγάλη ευκαιρία.

Η Καλαμάτα δεν ξεκίνησε καλά στο δεύτερο μέρος, ωστόσο κατάφερε να κερδίσει ένα πέναλτι στο 60', όταν ο Κατάλντι ανατράπηκε από τον Γιαννακόπουλο σύμφωνα με τον ρέφερι της αναμέτρησης, το οποίο όμως ο Παμλίδης δεν μπόρεσε να μετατρέψει σε γκολ, αφού ο Γιαννακόπουλος έπεσε στην αριστερή του γωνία, απέκρουσε και λυτρώθηκε.

Εκεί που φαινόταν πως το παιχνίδι πήγαινε προς το Χ και δύσκολα θα άλλαζε αυτό, ήρθε η εκτέλεση φάουλ του Μόρσεϊ στο 82ο λεπτό και η υπέροχη κεφαλιά του Βαφέα, που έστειλε την μπάλα πρώτα στο δοκάρι κι έπειτα στην εστία του Γιαννακόπουλου.

Ο Πανιώνιος προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, αλλά τελικά όχι μόνο δεν τα κατάφερε, αλλά δέχθηκε και δεύτερο τέρμα με τον Τσέλιο στο 90+4', που σφράγισε έτσι ένα πολύ σημαντικό τρίποντο για την ομάδα του, στέλνοντάς την στο +5 από τους «κυανέρυθρους».

Ενδεκάδες:

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Τάχατος (84′ Συλλά), Καλουτσικίδης, Οικονόμου, Κατάλντι, Παμλίδης (76′ Μιράντα), Μάντζης (62′ Κωτσόπουλος), Μορέιρα (84′ Τσελεπίδης), Τσέλιος.

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Στούπης (84′ Βοΐλης), Κρητικός (46′ Γιάκοβλεφ), Αυλωνίτης, Μόρσεϊ (72′ Φαν Ντερ Βάτερ), Μπελμόντ (72′ Μπεχαράνο), Κιάκος, Μωραΐτης, Κολοβός (80′ Παπαγεωργίου), Βενάρδος, Ζούλιας.

Πρόγραμμα και αποτελέσματα 16ης αγωνιστικής

Σάββατο 10/1

Athens Kallithea - Παναργειακός 1-1

Αιγάλεω - Ελλάς Σύρου 0-2

Κυριακή 11/1

Καλαμάτα - Πανιώνιος 2-0

Ολυμπιακός Β - Μαρκό (15:00)

Χανιά - Ηλιούπολη (15:00)

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 44

2. Πανιώνιος 39

3. Μαρκό 28 (1 αγώνα λιγότερο)

4. Ελλάς Σύρου 23

---------------------

5. Athens Kallithea 22

6. Ολυμπιακός Β 21 (1 αγώνα λιγότερο)

7. Αιγάλεω 14

8. Χανιά 12 (1 αγώνα λιγότερο)

9. Ηλιούπολη 8 (1 αγώνα λιγότερο)

10. Παναργειακός 5