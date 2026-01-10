Ο ΠΑΟΚ Β' πέρασε από την Χρυσούπολη επικρατώντας του Νέστου με 2-0 και ο Καμπανιακός νίκησε με 2-1 τον Μακεδονικό στα δύο παιχνίδια του Βορείου Ομίλου.

Εκτός από το ντέρμπι ανάμεσα στη Νίκη Βόλου και τον Ηρακλή που ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή (1-1), για τον Βόρειο Όμιλο της Super League 2 διεξήχθησαν ακόμα δύο παιχνίδια. Στην Χρυσούπολη ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επικρατήσει του Νέστου με 2-0 και να φτάσει τους 18 βαθμούς ανεβαίνοντας στην 6η θέση. Ο Νέστος από την άλλη παρέμεινε στους 15 και την 7η.

Στα του αγώνα που φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Γκιτέρσο που ευστόχησε σε πέναλτι στο 34', σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το ημίχρονο. Στο δεύτερο οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να κρατήσουν το προβάδισμα και στο 89' με τον Καλαϊτσίδη έκαναν το τελικό 0-2.

Σκόρερ: 34′ Γκιτέρσος, 89′ Καλαϊτσίδης

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Γ. Μούτσα, Δαλιανόπουλος, Μανωλάκης, Τσαμούρης, Γκιώνης, Λέλεκας, Γιαξής, Αντεσίνα (81′ Γλυνός), Κωστίκα, Σαπουντζής, Σέα (81′ Ντοναλντόνι).

ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Νικολακούλης, Κοσίδης, Πασαχίδης (61′ Μπάλντε), Μπαταούλας, Κωττάς, Σαρρής (71′ Καλαϊτσίδης), Καλόγηρος, Τσοπούρογλου, Πολυκράτης, Μούστμα (71′ Κανίς), Γκιτέρσος.

Καμπανιακός – Μακεδονικός 2-1

Στο ντέρμπι δύο ομάδων που βρίσκονται σε άσχημη βαθμολογική θέση, ο Καμπανιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη επικρατώντας με 2-1 του Μακεδονικού. Με το τρίποντο αυτό η ομάδα της Χαλάστρας έφτασε τους 15 βαθμούς φτάνοντας τον Νέστο, ενώ οι ηττημένοι έμειναν στην τελευταία και τους 6 βαθμούς.

Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που προηγήθηκαν με τον Καντάβ στο 15' με εκτέλεση πέναλτι, με τους γηπεδούχους να καταφέρνουν να ισοφαρίσουν με τον Γαρύφαλλο στο 37', σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το ημίχρονο. Στο δεύτερο και συγκεκριμένα στο 58' ο Καθάριος έκανε το 2-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση με τον Καμπανιακό να παίρνει το σημαντικό τρίποντο.

Σκόρερ: 37′ Γαρύφαλλος, 58′ Ν. Καθάριος – 15′ Καντάβ

Καμπανιακός (Χαραλαμπίδης): Κασαπίδης, Παπαστεριανός, Χατζηκυριάκος, Καράδαλης, Ντουμάνης, Γαρύφαλλος (86′ Τενεκές), Σαρβανίδης, Ν. Καθάριος (73′ Ανανιάδης), Κάρακουτης (59′ Τσαπακίδης), Αλμπάνης, Δερμιτζάκης.

Μακεδονικός (Τυριακίδης): Καζέλης, Μορέρ, Θωμάι, Σαραγιώτης (75′ Κωνσταντινίδης), Κούφας, Χασάνογλου (84′ Κωτέλης), Παναγιωτούδης, Λαβάλ, Καρτάλης, Καντάβ (84′ Αντελέκε), Αμανατίδης (84′ Καπετάνος).

Αποτελέσματα 16η αγωνιστική:

Σάββατο 10/01

Νίκη Βόλου - Ηρακλής 1-1

Καμπανιακός - Μακεδονικός 2-1

Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΟΚ Β' 0-2

Κυριακή 11/01

ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας Β' AKTOR 14:00

Αναγέννηση Καρδίτσας - Καβάλα 15:00

Η βαθμολογία

1. Ηρακλής 38*

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 36

3. Νίκη Βόλου 33*

4. Αστέρας Aktor Β' 27

--------------------------------------------

5. Καβάλα 19

6. ΠΑΟΚ Β' 18*

7. Νέστος Χρυσούπολης 15*

8. Καμπανιακός 15*

9. ΠΑΣ Γιάννινα 9

10. Μακεδονικός 6*