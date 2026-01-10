Νίκη Βόλου και Ηρακλής έμειναν στο 1-1 στον Βόλο για τον Βόρειο Όμιλο της Superleague 2 και η Αναγέννηση Καρδίτσας μπορεί να βγει... κερδισμένη από αυτό το αποτέλεσμα.

Σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, η Νίκη Βόλου αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1 με τον Ηρακλή στον Βόλο και έτσι δεν κατάφερε να πλησιάσει την κορυφή, την ίδια στιγμή που ο Γηραίος είναι στο +2 με ματς περισσότερο από την Αναγέννηση Καρδίτσας και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να πέσει από την πρώτη θέση.

Ο Μάναλης ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε το σκορ στο 23ο λεπτό με ένα εντυπωσιακό ψαλίδι και έκανε το 0-1 για τον Ηρακλή αλλά η απάντηση ήρθε δέκα λεπτά αργότερα με εντυπωσιακή κεφαλιά-οβίδα του Τζανετόπουλου από κοντά για το 1-1. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν την πίεση τους αλλά δεν κατάφεραν να γίνουν ιδιαίτερα απειλητική, με τη Νίκη Βόλου να αγγίζει το γκολ στο 86ο λεπτό. Ο Λουκίνας είδε την μπάλα να του στρώνεται στα όρια της περιοχής, έκανε το σουτ αλλά εκείνη τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Στουρνάρα, χτύπησε στην πλάτη του και στη συνέχεια ακυρώθηκε το γκολ για οσφάιντ.

Τελικά το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τον έναν βαθμό.

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Αριάς (83′ Κιβρακίδης), Γκαντέλιο, Σιούτας, Τζανετόπουλος, Έππας (72′ Βουτσάς), Σίλβα (83′ Σαλαμούρας), Πέττας, Στοΐλκοβιτς (72′ Στοΐλκοβιτς), Λώλης (60′ λ.τ Φερνάντεθ), Λουκίνας.

Ηρακλής (Πετράκης): Στουρνάρας, Ουές, Φοφανά, Αναστασίου, Χάμοντ (64′ Ντουρμισάι), Μάναλης (89′ Τσιντώνης), Παναγιωτίδης (89′ Κούστα), Δημητρίου (70′ λ.τ Σιδεράς), Κυνηγόπουλος, Ουάρντα (64′ Ντέλεντιτς), Εραμούσπε.

Αποτελέσματα 16η αγωνιστική:

Σάββατο 10/01

Νίκη Βόλου - Ηρακλής 1-1

Καμπανιακός - Μακεδονικός 15:00

Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΟΚ Β' 15:00

Κυριακή 11/01

ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας Β' AKTOR 14:00

Αναγέννηση Καρδίτσας - Καβάλα 15:00

Η βαθμολογία

1. Ηρακλής 38*

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 36

3. Νίκη Βόλου 33*

4. Αστέρας Aktor Β' 27

--------------------------------------------

5. Καβάλα 19

6. ΠΑΟΚ Β' 15

7. Νέστος Χρυσούπολης 15

8. Καμπανιακός 12

9. ΠΑΣ Γιάννινα 9

10. Μακεδονικός 6