H Athens Kallithea ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου μεσοεπιθετικού Γιάννη Βάρκα, με ελεύθερη μεταγραφή από το Αιγάλεω.

Ο ακραίος επιθετικός με καταγωγή από τη Χαλκίδα στο πρώτο μισό της σεζόν μέτρησε 17 εμφανίσεις με το Σίτι και σκόραρε τρία γκολ. Προέρχεται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και πριν το Αιγάλεω είχε αγωνιστεί σε Απόλλωνα Σμύρνης, Χανιά και Ηλιούπολη.

Στα 2,5 χρόνια που έπαιζε στο Σίτι είχε 11 γκολ και 7 ασίστ σε 78 εμφανίσεις. Στο «Ελ Πάσο» ψάχνονται στην αγορά τόσο για φορ, όσο και για επιτελικό μέσο.

Η ανακοίνωση της Athens Kallithea

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του μεσοεπιθετικού Γιάννη Βάρκα, 27 ετών, με ελεύθερη μεταγραφή μετά την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου του με το Αιγάλεω.



Γεννημένος στη Χαλκίδα, o Βάρκας αναδείχθηκε από την ακαδημία του Ολυμπιακού προτού ενταχθεί στον Απόλλωνα Σμύρνης, με τον οποίο πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη Super League τον Οκτώβριο του 2018, σε ηλικία 20 ετών. Μετά τον υποβιβασμό της ομάδας, ο Βάρκας συνέβαλε καθοριστικά στην άμεση επιστροφή του Απόλλωνα στη Super League τη σεζόν 2019/20. Σε τρεις αγωνιστικές περιόδους με τον σύλλογο, κατέγραψε συνολικά 42 συμμετοχές με δύο γκολ και μία ασίστ.



Μετά από παραγωγικές σεζόν στα Χανιά το 2021/22 και στην Ηλιούπολη το 2022/23, ο Βάρκας εντάχθηκε στο Αιγάλεω, όπου αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας τις τελευταίες δυόμισι σεζόν, καταγράφοντας συνολικά 78 συμμετοχές με 11 γκολ και 7 ασίστ.



Έχοντας αναδειχθεί σε έναν από τους πιο επιδέξιους και ευέλικτους επιθετικούς της κατηγορίας, ο Βάρκας μετρά συνολικά 115 συμμετοχές στη Super League 2, με απολογισμό 13 γκολ και 12 ασίστ.



Ως διεθνής, ο Βάρκας έχει εκπροσωπήσει στις εθνικές ομάδες Κ17 και Κ21.



Καλωσήρθες, Γιάννη».