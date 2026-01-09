Ο 23χρονος Ισπανός εξτρέμ έκλεισε και επίσημα στην ομάδα των Πειραιωτών και προορίζεται για τον Ολυμπιακό Β'.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού εξτρέμ, Αντόνιο Θαρθάνα. Μία αναμενόμενη μεταγραφή για την οποία σας είχαμε γράψει σχετικά.

Ο Αντόνιο Θαρζάνα είχε στον Βόλο 9 αγώνες με 2 γκολ και 1 ασίστ. Μετά τον σύλλογο του Βόλου εντάσσεται στην ομάδα του Ολυμπιακού για τον Ολυμπιακό Β'. Θα υπάρξει και συνέχεια σε επίπεδο ενίσχυσης καθώς θα κλείσει και ο 22χρονος κεντρικός χαφ, Γιώργος Προύντζος.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Ο Αντόνιο Θαρθάνα στον Ολυμπιακό. Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απόκτηση του Ισπανού εξτρέμ. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ισπανού εξτρέμ, Αντόνιο Θαρθάνα.

Γεννημένος στην Ισπανία στις 21 Μαρτίου 2002, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία της Sevilla, όπου αγωνίστηκε μέχρι και τη δεύτερη ομάδα. Το 2022 πήγε ως δανεικός στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στη Maritimo και το 2023 συνέχισε την καριέρα του στη Numancia. Το 2024 αγωνίστηκε ως ελεύθερος στην UD Ibiza.

Το καλοκαίρι του 2025 ήρθε στην Ελλάδα για τον Βόλο ΝΠΣ, αγωνιζόμενος πέντε φορές στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League. Σημείωσε δύο γκολ και έδωσε μία ασίστ αγωνιζόμενος τέσσερις φορές στο θεσμό του κυπέλλου Ελλάδας. Αντόνιο, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!