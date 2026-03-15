Ολυμπιακός: Αριθμός «80» για τον Ελ Καμπί και η είσοδος στην elite των ξένων σκόρερ
Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί υπέγραψε ένα σημαντικό διπλό για τον Ολυμπιακό καθώς χάρη σε δύο δικά του γκολ, οι Πειραιώτες έφυγαν με τη νίκη από το Παγκρήτιο κόντρα στον ΟΦΗ (3-0).
Με αυτά τα τέρματα, ο Μαροκινός έφτασε τα 80 γκολ με τη φανέλα των νταμπλούχων Ελλάδος σε διάστημα 127 παιχνιδιών σε όλες τις διοργανώσεις και ανέβηκε στην 4η θέση των κορυφαίων ξένων σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού.
Συγκεκριμένα, έφτασε τον Ίλια Ίβιτς, ο οποίος πέτυχε τον αριθμό τερμάτων αλλά σε 146 αγώνες και πλέον έχει μπροστά του, τον συμπατριώτη του, Γιουσέφ Ελ Αραμπί (94 γκολ), τον θρυλικό Τζιοβάνι των 98 γκολ και τον κάπταιν Πέντραγκ Τζόρτζεβιτς που μετρά 158 γκολ.
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έφτασε τα 80 γκολ με τον Ολυμπιακό (σε 127 αγώνες), όσα έχει και ο Ίλια Ίβιτς (σε 146 αγώνες αυτός). Μόνο τρεις ξένοι έχουν περισσότερα γκολ με τους "ερυθρόλευκους". Ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς 158, ο Τζιοβάνι 98 και ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί 94. #olympiacos — soccerbase.gr (@SoccerbaseG) March 14, 2026
