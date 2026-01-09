Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την ελεύθερη μεταγραφή του Χόρχε Ντίας, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Όπως αναμενόταν, ο Χόρχε Ντίας είναι ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου. Ο Ουρουγουανός χαφ έμεινε ελεύθερος από την Κηφισιά, από τη στιγμή που δεν έβρισκε «χώρο» στο ρόστερ και από τις προτάσεις που είχε από ομάδες που πρωταγωνιστούν στη Super League 2 επέλεξε τον Ιστορικό, λόγω της επιθυμίας του να παραμείνει στην Αθήνα.

Ο 36χρονος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο 1,5 έτους με το κλαμπ της Νέας Σμύρνης, το οποίο είναι ο τέταρτος σταθμός του στην Ελλάδα, μετά την Κηφισιά, τα Χανιά και τον Παναιτωλικό, ο οποίος τον είχε πρωτοφέρει στην Ελλάδα.

H ανακοίνωση του Πανιωνίου

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Χόρχε Λουίς Ντίαζ Γκουτιέρεζ, ο οποίος εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας μας, υπογράφοντας συμβόλαιο με ισχύ έως τον Ιούνιο 2027.

Ο Χόρχε Ντίαζ γεννήθηκε στις 28 Ιουνίου 1989 στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης, αγωνίζεται ως μέσος και χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και καλή τεχνική κατάρτιση.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Ισπανία, όπου αγωνίστηκε στη Reus, πριν μεταγραφεί στη Β’ ομάδα της Espanyol. Ακολούθησε η σημαντική παρουσία του στην Albacete, με την οποία κατέγραψε γεμάτες σεζόν και καθιερώθηκε στις επαγγελματικές κατηγορίες του ισπανικού ποδοσφαίρου. Στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της Real Zaragoza, ενώ αγωνίστηκε επίσης σε Numancia και εκ νέου στη Reus.

Το 2017 ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναιτωλικού, όπου πραγματοποίησε τη μακροβιότερη και πιο σταθερή παρουσία της καριέρας του. Σε διάστημα έξι αγωνιστικών περιόδων κατέγραψε πάνω από 170 συμμετοχές στη Super League, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας του Αγρινίου και έναν από τους πιο αξιόπιστους ξένους ποδοσφαιριστές του πρωταθλήματος. Ακολούθησε η παρουσία του στα Χανιά, ενώ τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Κηφισιά συμβάλλοντας τα μέγιστα στην άνοδο της ομάδας στην πρώτη κατηγορία την περασμένη σεζόν.

Χόρχε, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Πανιωνίου και σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την «κυανέρυθρη» φανέλα!».