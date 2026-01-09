Στην απόκτηση του Αντόνιο Ζαρζάνα προχώρησε ο Ολυμπιακός προκειμένου να ενισχύσει τη Β' ομάδα για τις μάχες στον Νότιο Όμιλο της Superleague 2.

Ο Αντόνιο Ζαρζάνα είναι ο εκλεκτός για την ενίσχυση του Ολυμπιακού Β' ενόψει της δύσκολης συνέχειας στον Νότιο Όμιλο της Superleague 2.

Οι Πειραιώτες προχώρησαν στην απόκτηση του 23χρονου εξτρέμ, όπως σας είχε ενημερώσει σχετικά το Gazzetta , προκείμενου να δώσουν έξτρα ποιότητα στη Β' ομάδα και στα πλάνα του Ρούμπιο.

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής έμεινε ελεύθερος από τον Βόλο πριν από λίγες εβδομάδες και οι Πειραιώτες προχώρησαν στην απόκτησή του, με τον ίδιο να μετράει 2 γκολ και 1 ασίστ σε 9 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με την ομάδα της Θεσσαλίας.

Θυμίζουμε ότι και ο Προύντζος είναι σε διαδικασία να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο με τον 23χρονο μεσοεπιθετικό για να ενισχύσει την Β' ομάδα.