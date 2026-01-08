Η Μαρκό έχει πληγεί από έξαρση του ιού της γρίπης Α' και έχει καταθέσει αίτημα αναβολής του αγώνα με τον Ολυμπιακό Β που είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Κυριακή.

Στον «αέρα» βρίσκεται η κυριακάτικη αναμέτρηση του Ολυμπιακού Β με τη Μαρκό. Όπως ανακοίνωσε η Μαρκό, υπάρχει έξαρση του ιού της γρίπης Α' στην ομάδα και αρκετοί παίκτες αλλά και μέλη του τεχνικού τιμ παρουσιάζουν έντονα συμπτώματα. Έτσι η Μαρκό έκανε γνωστό πως κατέθεσε αίτημα αναβολής της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό Β.

Η ανακοίνωση της Μαρκό:

«Αίτημα αναβολής της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό Β’ (16η Αγωνιστική)

Η ΠΑΕ ΜΑΡΚΟ ανακοινώνει ότι απέστειλε σήμερα επίσημο αίτημα προς τη διοργανώτρια αρχή της Super League 2, αιτούμενη την αναβολή της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό Β’, η οποία είναι προγραμματισμένη στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Δυστυχώς, η ομάδα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, καθώς το ποδοσφαιρικό τμήμα έχει πληγεί από έξαρση του ιού της γρίπης τύπου Α’. Πλειάδα ποδοσφαιριστών, καθώς και μέλη του τεχνικού επιτελείου, παρουσιάζουν έντονα συμπτώματα, γεγονός που σε συνδυασμό με τους ήδη υπάρχοντες τραυματισμούς, καθιστά αδύνατη τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού παικτών για τη διεξαγωγή του αγώνα.

Πρωταρχικό μέλημα της ΠΑΕ ΜΑΡΚΟ είναι η διασφάλιση της υγείας όλων των μελών της ομάδας μας, αλλά και η αποτροπή περαιτέρω διασποράς του ιού στους αθλητές της αντίπαλης ομάδας και στους εργαζόμενους του γηπέδου.

Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης είναι το γεγονός πως για τον ίδιο ακριβώς λόγο, αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα (Πέμπτη) συνάντηση και το γεύμα που θα παρέθετε προς τιμήν της ομάδας ο Δήμαρχος της πόλης μας, κ. Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης.

Η ΠΑΕ ΜΑΡΚΟ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και τη διοργανώτρια αρχή, αναμένοντας την ορθή αξιολόγηση του αιτήματος με γνώμονα την ισονομία και την προστασία της δημόσιας υγείας».