Ο Ηρακλής, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα προχωρήσει στην αντικατάσταση του Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς με τον Γιώργο Πετράκη.

Σε μία ακόμα αλλαγή προπονητή προχωράει ο Ηρακλής!

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον Ηρακλή, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε να βάλει τέλος στη συνεργασία της με τον Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς.

Η βαριά ήττα στο «Γ. Καραϊσκάκης» από τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους φιλάθλους, ενώ και η εικόνα της ομάδας στo τελευταίo ματς με τον ΠΑΟΚ Β', παρά τη νίκη, δεν κρίθηκε ικανοποιητική από τη διοίκηση που έχει ετοιμάσει το διαζύγιο με τον Βίγκνιεβιτς. Ήδη, φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «κυανολεύκων» φέρεται να είναι ο Γιώργος Πετράκης.

Ο Κρητικός προπονητής, ο οποίος γεννήθηκε στις 8/2/88, ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στη Stoiximan Super League με την ΑΕΛ Novibet και διαθέτει πλούσια εμπειρία από τον ελληνικό χώρο, έχοντας καθίσει στους πάγκους πολλών ομάδων. Συγκεκριμένα, σε Κηφισιά, Λαμία, Κισσαμικό, Ηρόδοτο, Τυμπάκι, Καραϊσκάκης Άρτας, Ερμή Ζωνιανών, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί και στο εξωτερικό, σε Λουξεμβούργο (Ζενές Ες) και Κύπρο (Ομόνοια, Δόξα Κατωκοπιάς, Ολυμπιακός Λευκωσίας).

Οι οριστικές αποφάσεις για τον νέο προπονητή αναμένεται να «κλειδώσουν» μέσα στις επόμενες ημέρες.

Θυμίζουμε ότι η σεζόν ξεκίνησε με τον Μπάμπη Τεννέ, ο οποίος αποχώρησε στις αρχές Σεπτεμβρίου κι ενώ ήταν στον πάγκο σε δύο αγώνες.

Ακολούθησε ο Δημήτρης Σπανός, που έφυγε στις 2 Νοεμβρίου κι έπειτα από 9 αγώνες.

Ο παλαίμαχος άσος του συλλόγου Ιεροκλής Στολτίδης ήταν στον πάγκο σε 3 παιχνίδια και ο Σέρβος Βίγκνιεβιτς ανέλαβε στις 24 Νεομβρίου και οδήγησε την ομάδα σε 6 ματς...



