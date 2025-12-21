Ο Πανιώνιος επικράτησε του Αιγάλεω με 1-0 και παρέμεινε στο -2 από την κορυφή του Νοτίου Ομίλου της Super League 2. Έπιασε τετράδα ο Ολυμπιακός Β', έχασε έδαφος η Ελλάς Σύρου.

Η κούρσα ανόδου στη Stoiximan Super League μεταξύ Καλαμάτας και Πανιωνίου καλά κρατεί. Ο Ιστορικός υπέταξε το Αιγάλεω στη Νέα Σμύρνη με 1-0 και επανέφερε τη διαφορά από την πρωτοπόρο του Νοτίου Ομίλου της Super League 2 στους δυο βαθμούς.

Όσον αφορά τη «μάχη» της τετράδας ο Ολυμπιακός Β' προσπέρασε την Athens Kallithea και την άφησε 5η, ενώ η Ελλάς Σύρου έχασε την ευκαιρία να ανέβει στο group των Play Off.

Πανιώνιος - Αιγάλεω 1-0

Στους δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Καλαμάτα παρέμεινε ο Πανιώνιος, με τους Kυανέρυθρους να δίνουν συνέχεια στο νικηφόρο τους σερί επικρατώντας με 1-0 του Αιγάλεω στην κεκλεισμένων των θυρών Νέα Σμύρνη.

Ο Πανιώνιος μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και είχε τις περισσότερες ευκαιρίες για να πάρει το προβάδισμα, το οποίο οι κυανέρυθροι βρήκαν στο 37' με τον Κολοβό να πλασάρει κάνοντας το 1-0.

Οι γηπεδούχοι είχαν το πάνω χέρι και με την έναρξη του δευτέρου μέρους ψάχνοντας ένα δεύτερο γκολ που θα έβαζε στέρεες βάσεις για να πάρουν τη νίκη. Αυτό δεν ήρθε, όμως το γκολ του Κολοβού αρκούσε τελικά στην ομάδα της Νέας Σμύρνης να πανηγυρίσει ακόμα μια νίκη που τη διατήρησε μια ανάσα από την κορυφή.

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Ζούλιας, Αυλωνίτης, Κιάκος, Μπελμόντ, Στούπης (62′ Μπεχαράνο), Κρητικός (46′ Γιακόβλεφ), Μόρσεϊ (70′ Φαν ντερ Βάτερ), Κολοβός (70′ Βοΐλης), Μωραΐτης (85′ Τσέργας).

Αιγάλεω (Σκύβαλος): Καραργύρης, Ζιούλης, Τσιλιγγίρης, Ευαγγέλου (75′ Τακεσιάν), Τάτσης (85′ Καραμπάς), Κωστόπουλος, Φοφανά (59′ Ουνγιαλίδης), Χόσκο, Αθανασακόπουλος (85′ Απαλοδήμας), Ενομό (59′ Κωστέας), Κουϊρουκίδης.

Παναργειακός – Ολυμπιακός ' 1-2

Ο Ολυμπιακός Β' πήρε δεύτερο διαδοχικό τρίποντο, καθώς μετά το εξ αναβολής ματς με το Αιγάλεω και επικράτησε και στην έδρα του ουραγού Παναργειακού. Οι Πειραιώτες μπορεί να έμειναν πίσω στο σκορ, όμως έκαναν αντροπή, νίκησαν με 2-1 και ανέβηκαν στην 4η θέση, καθώς υπερτερούν στην ισοβαθμία με την 5η πλέον Athens Kallithea.

Η ομάδα του Άργους ξεκίνησε ιδανικά το ματς και προηγήθηκε στα πρώτα δευτερόλεπτα με τον Χατζηδημητρίου, όμως οι Ερυθρόλευκοι γύρισαν το ματς πριν καν συμπληρωθούν 20 αγωνιστικά λεπτά. Στο 8' ο φορμαρισμένος Ζουγλής ισοφάρισε και στο 18' ο Πνευμονίδης ολοκλήρωσε την ανατροπή και διαμόρφωσε το τελικό 1-2.

Παναργειακός (Παπαβασιλείου): Καραγκιόζης, Καρυπίδης, Ντιαλό (68′ Τσιράκης), Κότζα (68′ Ναλιτζής), Τσάνι, Νικολετόπουλος, Αρμένης, Παναγιώτου (40′ Πάνος), Γιαλαμίδης, Σίντικ, Χατζηδημητρίου (74′ Φοκάμ).

Ολυμπιακός Β' (Ρούμπιο): Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ (60′ Αργυρίου), Μαρτίνης, Ζουγλής (83′ Αλαφάκης), Λιατσικούρας, Φίλης, Κουτσογούλας (60′ Δάμα), Τανούλης (71′ Κουτσίδης), Πνευμονίδης (83′ Λώλης), Κεϊτά.

Ελλάς Σύρου – Ηλιούπολη 1-1

Η Ελλάς Σύρου έχασε πολύτιμο έδαφος στην προσπάθεια της να μπει στην τετράδα του Νοτίου Ομίλου της Super League 2, καθώς ανδείχθηκε ισόπαλη με την Ηλιούπολη, με σκορ 1-1.

Στο 66ο λεπτό οι Νησιώτες κέρδισαν πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε ο Γιάκος, ο Τσιλιγγίρης απέκρουσε και στην επαναφορά ο Βερνάρδος άνοιξε το σκορ. Η ομάδα του Χριστοφιλέα δεν πρόλαβε να πανηγυρίσει το προβάδισμα της, καθώς τρία λεπτά αργότερα, στο 69', ο Κρέτσι με σουτ ισοφάρισε σε 1-1, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης (89′ Λιούμης), Σταματούλλας, Βλάχος, Γαρουφαλιάς, Βερνάρδος, Γιάκος, Ζαφείρης (85′ Μούντριχας), Κόλα, Μπάμπης (56′ Νίνο), Γκέζος (56′ Νάτσος).

Ηλιούπολη (Γράφας): Τσιλιγγίρης, Κεραμίδας, Μπουγαΐδης, Σουντουρά (85′ Μίγια), Λεσάι (74′ Χριστόπουλος), Κρέτσι, Καλαμβόκης, Θωμαΐδης, Κωστούλας, Μαϊδανός, Τσουμάνης.

Αποτελέσματα 15ης αγωνιστικής

Σάββατο 20/12

Κυριακή 21/12

Μαρκό - Χανιά 2-0

Ελλάς Σύρου - Ηλιούπολη 1-1

Παναργειακός - Ολυμπιακός Β' 1-2

Πανιώνιος - Αιγάλεω 1-0

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 41

2. Πανιώνιος 39

3. Μαρκό 28

4. Ολυμπιακός Β' 21

------------------------------

5. Athens Kallithea 21

6. Ελλάς Σύρου 20

7. Αιγάλεω 14

8. Χανιά 12

9. Ηλιούπολη 8

10. Παναργειακός 4