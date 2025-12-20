Παμλίδης και Μάντζης «μίλησαν» ξανά, νίκησε με 2-0 την Athens Kallithea η Καλαμάτα

Η Καλαμάτα πήρε ακόμη μία σημαντική, αυτή τη φορά μέσα στην έδρα της κόντρα στην Athens Kallithea με 2-0 κι έφτασε τις οκτώ συνεχόμενες μένοντας στην κορυφή του ομίλου.

Η Καλαμάτα επιτέλεσε τον σκοπό της κόντρα στην Athens Kallithea και κατόρθωσε σ' ένα δύσκολο παιχνίδι να επικρατήσει με 2-0 στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας για την 15η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Superleague 2. Σκόρερ για κείνη ήταν και πάλι οι... συνήθεις ύποπτοι Παμλίδης και Μάντζης, με πρώτο να φτάνει τα 11 γκολ και τον δεύτερο τα 8.

Η Καλαμάτα είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πρώτο μέρος του αγώνα, όμως δυσκολευόταν να βρει διαδρόμους στην άμυνα της Athens Kallithea. Έτσι απειλούσε κυρίως με στατικές φάσεις. Ο πιο επικίνδυνος παίκτης της ήταν ο Μάντζης, ο οποίος σκόραρε και το μοναδικό γκολ του πρώτου μέρους στο 39' με κεφαλιά από γέμισμα έπειτα από εκτέλεση φάουλ.Έτσι έφτασε τα οκτώ τέρματα για φέτος συνολικά και τα τέσσερα στα τελευταία ισάριθμα ματς της «Μαύρης Θύελλας».

Ο Έλληνας φορ είχε προειδοποιήσει λίγο πριν, στο 32ο λεπτό, όταν έπιασε μία κοντινή κεφαλιά , αλλά ο Κρέσπι, που μπήκε αλλαγή στην θέση του τραυματία Παπαδόπουλου, έκανε μία πολύ καλή απόκρουση.

Στο δεύτερο μέρος η Athens Kallithea έκανε την προσπάθειά της για να ισοφαρίσει κι έφτασε μάλιστα πολύ κοντά στο 66ο λεπτό, όταν ο Καντίγιο τσίμπησε την μπάλα, βγήκε τετ α τετ, αλλά ο εξερχόμενος Γκέλιος απέκρουσε με τα πόδια.

Ένα λεπτό μετά η ομάδα του Οφρυδόπουλου απείλησε και πάλι με το γυριστό σουτ του Μεταξά, που πέρασε άουτ. Στο 82' ο Μαυριάς έχασε κι αυτός μία σημαντική ευκαιρία με τον Γκέλιο αν λέει ξανά όχι. Έξι λεπτά μετά δοκίμασε ξανά το πόδι του, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Κι εκεί που η Athens Kallithea ήταν εκείνη που έχανε τις ευκαιρίες, η Καλαμάτα μπόρεσε να βρει το γκολ με τον Παμλίδη στο 89ο λεπτό στην της σημαντική ευκαιρία στο δεύτερο μέρος. Ο Ντεντάκης έκανε υπέροχη προσπάθεια μέσα στην περιοχή, γύρισε την μπάλα και ο Έλληνας φορ με τελείωμα στην κίνηση έκανε το 2-0.

Κάπως έτσι η Καλαμάτα πήρε τη νίκη με 2-0 κόντρα στην Athens Kallithea και παρέμεινε στην κορυφή για ακόμη μία αγωνιστική.

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Στρούγγης, Τάχατος (84′ Τσελεπίδης), Οικονόμου, Κατάλντι, Τσέλιος (84′ Σπυράκος), Μάντζης (71′ Κωτσόπουλος), Μορέιρα (71′ Μπρούνο Γκάμα), Παμλίδης (90′ Λυμπεράκης).

Athens Kallithea (Οφρυδόπουλος): Παπαδόπουλος (6′ λ.τ Κρέσπι), Φροσύνης, Μαυριάς, Βασιλόγιαννης, Καντίγιο (72′ Παϊσάο), Προδρομίτης, Πασαλίδης (72′ Γκέζος), Γκολφίνος, Μεταξάς (90′ Παυλάκης), Ματίγια, Ντεντάκης.

Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής

Σάββατο 20/12

Καλαμάτα - Athens Kallithea 2-0

Κυριακή 21/12

Μαρκό - Χανιά (14:00)

Ελλάς Σύρου - Ηλιούπολη (15:00)

Παναργειακός - Ολυμπιακός (15:00)

Πανιώνιος - Αιγάλεω (15:00)

Βαθμολογία Νοτίου Ομίλου (15η αγων.)