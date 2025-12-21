Η Μαρκό επικράτησε με 2-0 των Χανιών για τον Νότιο όμιλο της Superleague 2 και παρέμεινε σε τροχιά 4άδα, φτάνοντας του 28 βαθμούς με υπογραφή... Σεμπά.

Η Μαρκό συνεχίζει την ανοδική του πορεία στον Νότιο Όμιλο της Superleague 2 καθώς επικράτησε των Χανιών με 2-0 και παρέμεινε... βιδωμένη στην πρώτη 4άδα του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Σεμπά ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής καθώς με δύο δικά του γκολ χάρισε στην ομάδα του την πολύτιμη νίκη. Συγκεκριμένα, στο 19ο λεπτό, ήταν ο άνθρωπος που με ωραίο γυριστό σουτ νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε για το 1-0.

Ωστόσο, το καλύτερο το άφησε για το δεύτερο ημίχρονο. Συγκεκριμένα, στο 47ο λεπτό, έπειτα από αδύναμο διώξιμο, ο Βραζιλιάνος φορ έκανε ένα τρομερό γυριστό και πέτυχε ίσως το γκολ της χρονιάς για το 2-0 της Μαρκό.

Αυτό ήταν και το τελικό σκορ με την ομάδα του Παπαδόπουλου να εντυπωσιάζει και να έχει την απόλυτη υπεροχή στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού.

Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής

Σάββατο 20/12

Καλαμάτα - Athens Kallithea 2-0

Κυριακή 21/12

Μαρκό - Χανιά 2-0

Ελλάς Σύρου - Ηλιούπολη (15:00)

Παναργειακός - Ολυμπιακός (15:00)

Πανιώνιος - Αιγάλεω (15:00)

Βαθμολογία Νοτίου Ομίλου (15η αγων.)

Καλαμάτα 41

Πανιώνιος 36 (1 αγώνα λιγότερο)

Μαρκό 28

Athens Kallithea 21

Ελλάς Σύρου 19 (1 αγώνα λιγότερο)

Ολυμπιακός Β' 18 (1 αγώνα λιγότερο)

Αιγάλεω 14 (1 αγώνα λιγότερο)

Χανιά 12

Ηλιούπολη 7 (1 αγώνα λιγότερο)

Παναργειακός 4 (1 αγώνα λιγότερο)

