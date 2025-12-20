Ο Ράφα Μπενίτεθ συμπεριέλαβε στην αποστολή του Παναθηναϊκού τους Τουμπά και Πάντοβιτς για τον πολύ σημαντικό αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Ευχάριστα νέα περίμεναν τον Ράφα Μπενίτεθ στην σημερινή πρωινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, αφού οι Τουμπά και Πάντοβιτς προπονήθηκαν κανονικά κι έτσι μπήκαν στην αποστολή για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (21/12-19:30) για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Ισπανός τεχνικός άφησε εκτός τους Ρενάτο Σάντσες και Πελίστρι, που δεν είναι ακόμη έτοιμοι, τον Γιώργο Κυριακόπουλο, που ξεκίνησε ατομικό και φυσικά τους Λαφόν και Ντέσερς, που λείπουν για το Copa Africa.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και τακτική και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Σταμέλλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Νίκας, Βίλενα, Πάντοβιτς.