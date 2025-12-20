«Ενδιαφέρον από Φιορεντίνα και Λάτσιο για Καλάμπρια»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία ο Ντάβιντε Καλάμπρια βρίσκεται στο στόχαστρο της Φιορεντίνα και της Λάτσιο.

Δημοσίευμα από την Ιταλία θέλει τον Ντάβιντε Καλάμπρια του Παναθηναϊκού να βρίσκεται στο στόχαστρο ιταλικών ομάδων ενόψει της μεταγραφικής περίοδος του Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του «tuttomercatoweb», Μάρκο Κοντέριο υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ιταλό δεξιό μπακ τόσο από την Φιορεντίνα όσο και από την Λάτσιο.

Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός μπακ βγήκε από τα σύνορα της πατρίδας του για πρώτη φορά το περασμένο καλοκαίρι που ήρθε στους «πρασίνους», με τους οποίους υπέγραψε τριετές συμβόλαιο κι έγινε ένας από τους ακριβοπληρωμένους παίκτες του κλαμπ.

Εκείνος αντιμετώπισε στην αρχή κάποια προβλήματα, επειδή δεν είχε κάνει προετοιμασία, όμως σιγά σιγά έχει αρχίσει να βρίσκει τα πατήματά του, παίρνοντας και την φανέλα του βασικού. Έχει πραγματοποιήσει συνολικά 16 συμμετοχές με το «τριφύλλι» κατά τις οποίες έχει σκοράρει δύο γκολ κι έχει δώσει μία ασίστ.