Πρόβλημα από το... πουθενά για την ομάδα της Μεσσηνίας, στην οποία επιβλήθηκε απαγόρευση μεταγραφών από τη FIFA!

Δυσκολίες στην προσπάθεια που κάνει για άνοδο στη Stoiximan Superleague πρόκειται να αντιμετωπίσει η Καλαμάτα, στην οποία επιβλήθηκε απαγόρευση μεταγραφών από τη FIFA!

Η πρωτοπόρος του Νοτίου Ομίλου της Superleague 2 δέχθηκε αυτή την τιμωρία για τις επόμενες τρεις περιόδους μεταγραφών από την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, χωρίς ωστόσο να έχει γνωστοποιηθεί ο λόγος της απόφασης. Προφανώς, οι άνθρωποι του συλλόγου θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να επιλυθεί το ζήτημα, ωστόσο αυτό δεν αναιρεί το γεγονός πως μπαίνει εμπόδιο στη «Μαύρη Θύελλα».

Σημειώνουμε πως αντίστοιχη ποινή έχει επιβληθεί και στη Δόξα Δράμας, από τα τέλη Νοεμβρίου.