Ελλάς Σύρου: Η Superleague 2 αποφάσισε έλεγχο για την καταλληλότητα του γηπέδου
Παρότι σε αυτό το γήπεδο αγωνίστηκε πριν δύο εβδομάδες ο Ολυμπιακός, στο πλαίσιο του Κυπέλλου Ελλάδος, η άδεια θα επανεξεταστεί!
Μετά από 14 αγωνιστικές και σύμφωνα με πληροφορίες αίτημα ομάδας που έχει αγωνιστεί εκεί νωρίτερα στη σεζόν, η Superleague 2 αποφάσισε να στείλει επιστολή στη ΓΓΑ, προκειμένου να εξεταστεί αν τηρούνται οι προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας στο Δημοτικό Γήπεδο Ερμούπολης!
Η Ελλάς Σύρου αντιμετωπίζει αυτή την Κυριακή (21/12, 15:00) την Ηλιούπολη για την 15η στροφή της λίγκας και πλέον όλα είναι… ανοιχτά. Θυμίζουμε πως το εν λόγω γήπεδο είναι μικρότερων διαστάσεων από αρκετά άλλα συλλόγων της Stoiximan Superleague, με διαστάσεις 100x65μ. Για παράδειγμα, η Τούμπα είναι 106x71μ.
Η ανακοίνωση:
Κατά την σημερινή συνεδρίαση το Δ.Σ της Super Legue 2 :
- Ενέκρινε το χορηγικό πακέτο παροχών που αφορά στην επόμενη τριετία.
- Αποδέχτηκε την συγνώμη του ποδοσφαιριστή του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Α.Αυλωνίτη για τις δηλώσεις του .
- Αποφάσισε την αποστολή επιστολής στην Γ.Γ.Α προκειμένου να εξεταστεί εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις για την χορήγηση Άδειας Αθλητικής Εγκατάστασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ.
- Αποφάσισε την διεξαγωγή της Κλήρωσης των PLAY OFFS / OUTS του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 2 2025-26 στις 30/01/26.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.