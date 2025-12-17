Η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε έλεγχο για την χορηγηθείσα άδεια στο Δημοτικό Γήπεδο Ερμούπολης, στέλνοντας το σχετικό αίτημα στη ΓΓΑ.

Παρότι σε αυτό το γήπεδο αγωνίστηκε πριν δύο εβδομάδες ο Ολυμπιακός, στο πλαίσιο του Κυπέλλου Ελλάδος, η άδεια θα επανεξεταστεί!

Μετά από 14 αγωνιστικές και σύμφωνα με πληροφορίες αίτημα ομάδας που έχει αγωνιστεί εκεί νωρίτερα στη σεζόν, η Superleague 2 αποφάσισε να στείλει επιστολή στη ΓΓΑ, προκειμένου να εξεταστεί αν τηρούνται οι προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας στο Δημοτικό Γήπεδο Ερμούπολης!

Η Ελλάς Σύρου αντιμετωπίζει αυτή την Κυριακή (21/12, 15:00) την Ηλιούπολη για την 15η στροφή της λίγκας και πλέον όλα είναι… ανοιχτά. Θυμίζουμε πως το εν λόγω γήπεδο είναι μικρότερων διαστάσεων από αρκετά άλλα συλλόγων της Stoiximan Superleague, με διαστάσεις 100x65μ. Για παράδειγμα, η Τούμπα είναι 106x71μ.

Η ανακοίνωση:

Κατά την σημερινή συνεδρίαση το Δ.Σ της Super Legue 2 :