Η σημερινή (24/9) ημέρα είναι ιστορική για το συριανό ποδόσφαιρο, καθώς η Ελλάς υποδέχεται στο ανακαινισμένο γήπεδο της Ερμούπολης το Αιγάλεω, για την 2η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας. Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο.

Η μεγάλη ημέρα έφτασε για το Συριανό αλλά και κατ' επέκταση Κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο. Σήμερα (24/9) στις 16:30 η Ελλάς Σύρου θα υποδεχθεί στο γήπεδο της Ερμούπολης το Αιγάλεω, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ένα παιχνίδι ιστορικό, καθώς οι Συριανοί θα αγωνιστούν για πρώτη φορά στο «σπίτι» τους, το οποίο μετά από πολύ δρόμο, εμπόδια και άγχος, είναι πλέον πανέτοιμο και ικανό να φιλοξενήσει αγώνες αυτού του επιπέδου. Η διοίκηση του συλλόγου με μπροστάρη τον πρόεδρο Γ. Λεονταρίτη, έκανε τα αδύνατα δυνατά και σε χρόνο ρεκόρ το γήπεδο της ΕΠΣ Κυκλάδων μετατράπηκε σε... στολίδι.

Ανακαίνιση σε όλα τα... μήκη και πλάτη του γηπέδου, καινούργια εξέδρα πίσω από τη μια εστία και φυσικά χλοοτάπητας τελευταίας γενιάς, με την Ελλάς να καλεί τον κόσμο για αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι!