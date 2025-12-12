Ο αρχηγός του Πανιωνίου, Τάσος Αυλωνίτης, τιμωρήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ για... δυσμενείς δηλώσεις, αναφορικά με τη διαφάνεια της Super League 2.

Πριν από περίπου δυο εβδομάδες ο Ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη εις βάρος του αρχηγού του Πανιωνίου, Τάσου Αυλωνίτη, με την κατηγορία πως «προέβη σε δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις σε συνέντευξη σε εκπομπή στο YouTube». Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ ήταν να τιμωρήσει τον έμπειρο στόπερ με πρόστιμο.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της Ομοσπονδίας ο 35χρονος κεντρικός αμυντική θα πρέπει να πληρώσει το ποσό των 5.000 ευρώ, καθώς κρίθηκε πς υπέπεσε σε πειθαρχική παράβαση.

Θυμίζουμε πως το ζήτημα προέκυψε από σχόλιο του captain του Ιστορικού σε διαδικτυακή εκπομπή, στην οποία ανέφερε πως η ομάδα του αγωνίζεται στο πιο βρώμικο πρωτάθλημα της Ευρώπης.

«Επιβάλλει στον εγκαλούμενο Τάσο Αυλωνίτη (ΠΑΕ Πανιώνιος) χρηματική ποινή ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για πειθαρχική παράβαση (άρθρα 1, 2, 3, 4, 20 παρ. 1, 2α΄ και 26 περ. Α του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ)», αναφέρει η σχετική απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.