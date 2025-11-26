Ο Πανιώνιος με ανακοίνωση του πήρε το μέρος του αρχηγού του, Τάσου Αυλωνίτη, για το ζήτημα που έχει προκύψει με τις δηλώσεις του και άφησε «αιχμές» κατά του Μαρτσούκου.

Ο Ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη κατά του ποδοσφαιριστή του Πανιωνίου, Τάσου Αυλωνίτη, έπειτα από καταγγελία του προέδρου της Super League 2, Πέτρου Μαρτσούκου. Το ζήτημα προέκυψε από σχόλιο του αρχηγού του Ιστορικού σε διαδικτυακή εκπομπή, καθώς ανέφερε πως η ομάδα του αγωνίζεται στο πιο βρώμικο πρωτάθλημα της Ευρώπης.

Το κλαμπ της Νέας Σμύρνης με ανακοίνωση του τάχθηκε ξεκάθαρα στο πλευρό του έμπειρου στόπερ και άφησε «αιχμές» κατά του επικέφαλης της Λίγκας, ενώ αναδημοσίευσε το ντοκιμαντέρ του ΠΣΑΠΠ «Χάος» για την κατάσταση που επικρατεί στη Super League 2.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου

«Σε συνέχεια των πρόσφατων δηλώσεων του Προέδρου της SL2, Πέτρου Μαρτσούκου, η ΠΑΕ Πανιώνιος επιθυμεί να τοποθετηθεί ως εξής:

Όταν δημοσιεύματα και διεθνείς έρευνες χαρακτηρίζουν το Πρωτάθλημα της SL2 ως το πιο υποβαθμισμένο και διεφθαρμένο επαγγελματικό Πρωτάθλημα της Ευρώπης, ο Πρόεδρος της Λίγκας κάνει ότι δεν ακούει. Όταν όμως, σε μια διαδικτυακή εκπομπή φιλάθλων του Πανιώνιου, γίνεται μια απλή αναφορά από ποδοσφαιριστή του Ιστορικού σχετικά με την ποιότητα του πρωταθλήματος, τότε θυμάται να αντιδράσει και να τον καταγγείλει.

Βρισκόμαστε λοιπόν, απέναντι σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. O πρόεδρος της SL2 Πέτρος Μαρτσουκος να στρέφεται κατά του αρχηγού του Πανιώνιου, τόσο με δηλώσεις σε τηλεοπτικά πάνελ, όσο και με έγγραφες καταγγελίες προς την ΕΠΟ.

Μετά από όλα αυτά προκύπτουν εύλογα τα εξής ερωτήματα:

1) Είναι ο πρόεδρος της SL2 καταλλήλος ή ακατάλληλος για αυτήν την θέση που κατέχει;

2) Μεροληπτεί ή όχι υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων;

3) Έχει κινηθεί νομικά στο παρελθόν εναντίον όσων έχουν καταφερθεί απέναντι στην ποιότητα και την ακεραιότητα του πρωταθλήματος, ή έχοντας επιλεκτική μνήμη επιλέγει ποιον θα στείλει στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα;

ΥΓ: Ο Πανιώνιος ήταν, είναι και θα είναι στη σωστή πλευρά της Ιστορίας, με όποιο κόστος».