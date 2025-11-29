Ο ΠΣΑΠΠ εξέδωσε ανακοίνωση συμπαράστασης για τον τερματοφύλακα του Αιγάλεω Ηλία Κυρίτση, ο οποίος κατά δήλωσή του δέχθηκε επίθεση από τον πρόεδρο της ομάδας του.

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Μαρκόπουλο, όπου η γηπεδούχος ομάδα συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στη Superleague 2, επικρατώντας με 3-0 του Αιγάλεω, αν κι αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο από το 14ο λεπτό.

Αυτό που συνέβη, όμως, στην ομάδα των φιλοξενούμενων είναι συγκλονιστικό. Στα αποδυτήρια, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο γκολκίπερ του Αιγάλεω, ο 28χρονος Ηλίας Κυρίτσης δέχθηκε επίθεση από τον πρόεδρο της ομάδας του, τον Αχιλλέα Καραχάλιο. Ο τελευταίος φέρεται να μπήκε σε έξαλλη κατάσταση στα αποδυτήρια και να χαστούκισε τον Κυρίτση. Ο τερματοφύλακας του Αιγάλεω, αμέσως είχε τους συμπαίκτες του στο πλευρό του, ο πρόεδρος αποχώρησε, ενώ ο τεχνικός του Αιγάλεω Κωνσταντίνος Βελιτζέλος αποχώρησε από το γήπεδο και παράλληλα υπέβαλε και την παραίτησή του.

Ο ΠΣΑΠΠ εξέδωσε ανακοίνωση στήριξης του Κυρίτσι και τόνισε πως θα κάνει ό,τι περνάει από χέρι του για να σταματήσει κάθε φαινόμενο βίας.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ αναφέρεται:

«Ανακοίνωση για το μέλος μας, Ηλία Κυρίτση.

Ο ΠΣΑΠΠ ενημερώθηκε από το μέλος του, Ηλία Κυρίτση, για την επίθεση που δέχθηκε από υψηλόβαθμο παράγοντα του Αιγάλεω, του Προέδρου κατά τη δήλωσή του, στα αποδυτήρια του αγώνα με τη Μαρκό.

Ο ΠΣΑΠΠ, σαφώς και θα πράξει ό,τι απαιτείται και επιβάλλεται για τη διερεύνηση του ανωτέρω συμβάντος από τα αρμόδια όργανα και αρχές, και για την επιβολή, αν κριθεί, των προβλεπόμενων ποινών και κυρώσεων.

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, ο Σύνδεσμος στηρίζει το μέλος του και δηλώνει ότι τέτοιες συμπεριφορές, όταν και εφόσον συμβαίνουν, προσβάλλουν και δυσφημούν κατάφορα το ελληνικό ποδόσφαιρο, την αξιοπρέπεια των αθλητών αλλά και όλων όσων θεσμικά εμπλέκονται με αυτό.

Κάθε πράξη βίας, λεκτικής ή/και σωματικής, εκφοβισμού, απειλής και απαξίωσης συνιστούν, αναμφισβήτητα, απαράδεκτες, κατακριτέες και μη αποδεκτές και ανεκτές πρακτικές.

Η προστασία της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας και υγείας των επαγγελματιών αθλητών αποτελεί τη βασική και αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή κάθε διοργάνωσης. Κάθε υγιώς σκεπτόμενος αντιλαμβάνεται και συμπεραίνει ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο που θέλουν οι πολλοί και όχι οι λίγοι….., δεν μπορεί να αναπνεύσει και να επιβιώσει, όταν νοσηρά γεγονότα καταστρέφουν κάθε υγιές κύτταρο του.

Η αντίδραση σε τέτοια φαινόμενα είναι αναγκαία και αποτελεί ευθύνη όλων μας, αν επιθυμούμε να διασφαλίσουμε ένα πολιτισμένο, αξιοπρεπές και κυρίως ασφαλές περιβάλλον για κάθε ποδοσφαιριστή και ένα υγιές μέλλον για το ποδόσφαιρο μας».