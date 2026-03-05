Ο Σεμπά πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Ολυμπιακού, Χρήστο Θέο.

Η σεζόν τελείωσε πρόωρα για τον Σεμπά. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός τραυματίστηκε στο γόνατο στον αγώνα της Μαρκό με την Καλαμάτα και συνεπώς έπρεπε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού υποβλήθηκε σε επιτυχημένη αρθροσκοπική επέμβαση στο αριστερό γόνατο, την οποία έκανε ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου των Πειραιωτών, Χρήστος Θέος, τον οποίο γνωρίζει άριστα ο ποδοσφαιριστής από τη συνύπαρξη τους στους Ερυθρόλευκους.

Ο 33χρονος επιθετικός μέτρησε 19 εμφανίσεις την τρέχουσα σεζόν υπό τις οδηγίες του Σούλη Παπαδόπουλου και σκόραρε έξι φορές.

Η ανακοίνωση της Μαρκό για τον Σεμπά

«Η οικογένεια της ΠΑΕ Μαρκό ενημερώνει σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ποδοσφαιριστή μας, Sebá, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της 3ης αγωνιστικής των play offs με την Καλαμάτα. Ο Βραζιλιάνος άσος υποβλήθηκε σε επιτυχημένη αρθροσκοπική επέμβαση στο αριστερό γόνατο στην κλινική Παλαιού Φαλήρου του Ιατρικού Αθηνών.

Την επέμβαση πραγματοποίησε ο διακεκριμένος Ορθοπαιδικός Χειρουργός και Διευθυντής της κλινικής, κ. Χρήστος Θέος, ο οποίος είναι και επικεφαλής στο ιατρικό επιτελείο της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Η επιλογή του κ. Θέου δεν ήταν τυχαία, καθώς οι δύο άνδρες συνδέονται με μακροχρόνια συνεργασία και απόλυτη εμπιστοσύνη από την κοινή τους θητεία στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Sebá εισέρχεται άμεσα στο στάδιο της αποκατάστασης.

Το ιατρικό επιτελείο της ομάδας μας, σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό, έχει ήδη καταρτίσει το ειδικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο ποδοσφαιριστής, ώστε να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους το συντομότερο δυνατό.

“Η υγεία των αθλητών μας αποτελεί για εμάς την απόλυτη προτεραιότητα. Είμαστε δίπλα στον Sebá σε κάθε βήμα της ανάρρωσής του και τον περιμένουμε σύντομα ξανά κοντά μας, πιο δυνατό.“ Sebá, σιδερένιος!

Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση!».