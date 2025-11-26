Πανιώνιος: Δίωξη εισαγγελέα στον Τάσο Αυλωνίτη
Ο Τακτικός Υπεύθυνος για την άσκηση πειθαρχικών διώξεων στο ποδόσφαιρο, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, προχώρησε σε δίωξη κατά του ποδοσφαιριστή του Πανιωνίου, Τάσου Αυλωνίτη, λόγω δυσμενών δηλώσεων.
Ο Ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας άσκησε δίωξη εις βάρος του αμυντικού του Πανιωνίου για όσα ανέφερε, κρίνοντας πως οι δηλώσεις του ήταν δυσφημιστικές.
Η υπόθεση αφορά όσα είπε ο ποδοσφαιριστής σε συνέντευξή του σε διαδικτυακή εκπομπή.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΕΠΟ: «Δίωξη σε βάρος του ποδοσφαιριστή του Πανιωνίου, Τάσου Αυλωνίτη, ασκήθηκε από τον Τακτικό Υπεύθυνο Ασκήσεως Πειθαρχικών Διώξεων Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο.
Η δίωξη ασκήθηκε διότι στις 18/11/2025 ο παίκτης προέβη σε δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις σε συνέντευξη σε εκπομπή στο YouTube».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.