Ο Τάσος Αυλωνίτης του Πανιωνίου θ' αντιμετωπίσει δίωξη για δηλώσεις του.

Ο Τακτικός Υπεύθυνος για την άσκηση πειθαρχικών διώξεων στο ποδόσφαιρο, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, προχώρησε σε δίωξη κατά του ποδοσφαιριστή του Πανιωνίου, Τάσου Αυλωνίτη, λόγω δυσμενών δηλώσεων.

Ο Ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας άσκησε δίωξη εις βάρος του αμυντικού του Πανιωνίου για όσα ανέφερε, κρίνοντας πως οι δηλώσεις του ήταν δυσφημιστικές.

Η υπόθεση αφορά όσα είπε ο ποδοσφαιριστής σε συνέντευξή του σε διαδικτυακή εκπομπή.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΕΠΟ: «Δίωξη σε βάρος του ποδοσφαιριστή του Πανιωνίου, Τάσου Αυλωνίτη, ασκήθηκε από τον Τακτικό Υπεύθυνο Ασκήσεως Πειθαρχικών Διώξεων Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο.

Η δίωξη ασκήθηκε διότι στις 18/11/2025 ο παίκτης προέβη σε δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις σε συνέντευξη σε εκπομπή στο YouTube».

