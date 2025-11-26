Ευγενίου: «Ο Μονεμβασιώτης θέλει να πάρει τον Ηρακλή χωρίς χρήματα, εγώ είμαι ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ»

Ο Στράτος Ευγενίου υποστήριξε ξανά πως παραμένει μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ηρακλής και πως ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης προσπαθεί να πάρει την ομάδα χωρίς λεφτά.

Το «αλαλούμ» αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ηρακλή συνεχίζεται. Η ΠΑΕ με ανακοίνωση της την Τρίτη (25/11) έκανε γνωστό πως ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης είναι ο νέος μεγαλομέτοχος της ομάδας, με τον Στράτο Ευγενίου να διαψεύδει πως έχει γίνει μεταβίβαση μετοχών.

Από την πλευρά του ο Γηραίος με νέα ανακοίνωση ζήτησε από τον Ευγενίου να ανακαλέσει έως την ερχόμενη Κυριακή (30/11), όμως τουναντίον εκείνος με δηλώσεις του στο Metropolis 95.5 υποστήριξε ξανά πως δεν έχει αλλάξει κάτι στη μετοχική σύνθεση του κλαμπ, ενώ τόνισε πως ο Μονεμβασιώτης προσπαθεί να πάρει την ομάδα, χωρίς να δώσει χρήματα.

Οι δηλώσεις του Ευγενίου

«Από την πρώτη στιγμή επέλεξα τον δρόμο της σιωπής με μόνο στόχο να βρει ο Ηρακλής τον δρόμο του, καθώς πλήρωσα σε προσωπικό, οικονομικό και επαγγελματικό επίπεδο την εμπλοκή μου με την ομάδα. Σήμερα, παραμένω ο μοναδικός μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ηρακλής, αν ο κύριος Μονεμβασιώτης βγάζει λαγούς από το καπέλο, θα το κρίνουν τα αρμόδια όργανα. Τις μετοχές επαναλαμβάνω πως τις έχω εγώ. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής αναφέρει ότι οι μετοχές ανήκουν στον κ. Μονεμβασιώτη, αλλά δεν είναι ανακοίνωση του κ. Μονεμβασιώτη.

Μόνο εγώ μιλάω με χαρτιά και αποδείξεις, προκαλώ την ΠΑΕ να κοινοποιήσει τα εξώδικα και να δει ο κόσμος του Ηρακλή την αλήθεια. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Ο κύριος Μονεμβασιώτης προσπαθεί να πάρει την ΠΑΕ Ηρακλής χωρίς να πληρώσει χρήματα. Ότι έχει πληρωθεί μέχρι σήμερα και τον τελευταίο 1.5 χρόνο από τον Ηρακλή, έχει πληρωθεί από τον κόσμο του Ηρακλή και όχι από τον ίδιο. Έχει γίνει από τις υπέρογκες τιμές στα διαρκείας και στα εισιτήρια. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει βάλει χρήματα στον Ηρακλή.

Για τα επόμενα βήματα του: «Ότι ήταν να πω το έχω πει μέσω του δικηγόρου μου, δεν θα δώσω κάτι άλλο μέχρι την Κυριακή, είναι απειλές που δεν έχουν υπόβαθρο αυτό που λέει ο κ. Μονεμβασιώτης, καθώς το πληρεξούσιο που του είχα δώσει δεν ισχύει.

Όποιος θέλει να πάρει την ΠΑΕ έρχεται και μιλάμε. Αν ο Ηρακλής δεν καταφέρει να πάρει την άνοδο, θα έχει ονοματεπώνυμο η αποτυχία και δεν θα είναι το δικό μου. Εγώ εύχομαι να πάει η ομάδα εκεί που αξίζει».