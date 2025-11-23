Ο Αστέρας Β' Aktor πέρασε από την έδρα του Νέστου Χρυσούπολης με 0-1 χάρη στους ήρωες Σιμόνι και Χατζηεμμανουήλ.

Στις νίκες επέστρεψε ο Αστέρας Β' Aktor, που επικράτησε με 1-0 του Νέστου Χρυσούπολης στην έδρα του σε αγώνα για την 11η αγωνιστική της Superleague 2. Το γκολ της νίκης για τους Αρκάδες σημείωσε ο Αλμπέρτο Σιμόνι στο 59ο λεπτό.

Στο πρώτο μέρος του αγώνα το θέαμα ήταν πολύ φτωχό. Οι Αρκάδες ήταν εκείνοι που είχαν τις περισσότερες στιγμές, όμως η καλύτερη ανήκε στον Νέστο, όταν απείλησε την εστία του Χατζηεμμανουήλ στο 29ο λεπτό και χρειάστηκε η παρέμβαση του Τερεζίου με το κεφάλι για να γλιτώσουν από τον κίνδυνο, που δημιουργήθηκε από μία σέντρα σουτ από εκτέλεση φάουλ του Κωστίκα.

Στο ίδιο στυλ ξεκίνησε και το δεύτερο μέρος, αλλά στην πρώτη σημαντική, που ήταν για τους Αρκάδες, εκείνοι μπόρεσαν να ανοίξουν το σκορ και να πάρουν σημαντικό προβάδισμα. Οι παίκτες του Αστέρα πήραν ένα πλάγιο, το εκτέλεσαν προς την περιοχή, όμως οι αμυντικοί του Νέστου έδιωξαν.

Ο Κανελλόπουλος θέλησε να επαναφέρει με το κεφάλι και ο Σιμόνι πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας μέσα στην μεγάλη περιοχή κι εκτέλεσε ωραία στην κίνηση για το 0-1 στο 59'. Μετά το γκολ οι Αρκάδες άρχισαν να χάνουν μέτρα στο γήπεδο με τον Νέστο να ανεβαίνει και να αναζητεί το γκολ της ισοφάρισης.

Ο Γλυνός έφτασε κοντά στην ισοφάριση μ' ένα υπέροχο τακουνάκι, αλλά ο Χατζηεμμανουήλ κράτησε τον Αστέρα B' Akto. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Λάσκαρης υπέπεσε σε πέναλτι, όμως ο Κωστίκας νικήθηκα από την άσπρη βούλα από τον Έλληνα κίπερ, που έκανε δεύτερη σημαντικη επέμβαση μέσα σε λίγη ώρα.

Οι αποκρούσεις αυτές που έκανε ο Χατζηεμμανουήλ αποδείχθηκαν κομβικές, αφού το 0-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος κι έτσι ο Αστέρας B' Aktor επικράτησε τελικά με 1-0 του Νέστου επιστρέφοντας στις νίκες.

Ενδεκάδες:

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Μούτσα, Δαλιανόπουλος, Μανωλάκης, Τσαμούρης, Γκιώνης, Λέλεκας (64' Στέποβιτς), Κωστίκα, Ψάλτης, Γλυνός, Σαπουντζής (64' Τσίκος), Φόρντος.

Αστέρας Τρίπολης Β (Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Τερεζίου, Κανελλόπουλος, Λάσκαρης, Γρόζντανιτς, Φερνάντεθ (70' Κεδίκογλου), Μπουλούλης, Φρόκου, Γραμμένος Σιμόνι.

Super League 2 - Βόρειος Όμιλος

11η αγωνιστική

Ηρακλής - Καβάλα 1-0

Καμπανιακός - Νίκη Βόλου 1-3

Αναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β' 2-1

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

Νέστος Χρυσούπολης - Αστέρας Β' AKTOR 0-1

ΠΑΣ Γιάννινα - Μακεδονικός 15:00

Βαθμολογία (11η αγ.)

1. Ηρακλής 27

2. Νίκη Βόλου 26

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 26

4. Αστέρας Β' AKTOR 23

5. ΠΑΟΚ Β 11

6. Νέστος Χρυσούπολης 11

7. Καβάλα 9

8. Καμπανιακός 8

9. Μακεδονικός 5 (1 αγώνα λιγότερο)

10. ΠΑΣ Γιάννινα 5 (1 αγώνα λιγότερο)