Η Νίκη Βόλου νίκησε στην έδρα του Καμπανιακού (1-3) και η Αναγέννηση Καρδίτσας λύγισε τον ΠΑΟΚ Β' (2-1) με τις δύο ομάδες να είναι σταθερά στο -1 από τον πρωτοπόρο του Βορείου Ομίλου της Super League 2, Ηρακλή.

Η κούρσα της πρωτιάς του Βορείου Ομίλου της Super League 2 συνεχίζει σε... τεντωμένο σχοινί. Μετά τη νίκη του Ηρακλή επί της Καβάλας (1-0) η Νίκη Βόλου και η Αναγέννηση Καρδίτσας απάντησαν με δικά τους τρίποντα και συνεχίζουν στο -1 από τον πρωτοπόρο Γηραιό.

Καμπανιακός - Νίκη Βόλου 1-3

Η Νίκη Βόλου πανηγύρισε τρίτη διαδοχική νίκη, καθώς επικράτησε στην έδρα του Καμπανιακού με 2-1 και άφησε τους γηπεδούχους στην 8η θέση με 8 βαθμούς.

Οι Βολιώτες ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ από νωρίς, μόλις στο 9', όταν ο Λουκίνας ευστόχησε σε πέναλτι. Η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη χρειάστηκε δέκα λεπτά να διπλασιάσει το προβάδισμα της, αφού στο 19ο λεπτό ο Σιούτας έκανε το 2-0 με κεφαλιά.

Δύο λεπτά με το δεύτερο τέρμα των φιλοξενούμενων, στο 21', ο Ντουμάνης βρήκε δίχτυα με σουτ και έβαλε εκ νέου τον Καμπανιακό στο παιχνίδι. Η Νίκη Βόλου βρήκε γρήγορο γκολ και στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς στο 49' ο Λουκίνας με κεφαλιά έβαλε για δεύτερη φορά το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ και διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Ο πρώτος σκόρερ της κατηγορίας έφτασε τα 10 γκολ σε 11 εμφανίσεις στην τρέχουσα σεζόν!

Καμπανιακός (Χαραλαμπίδης): Γιακουμής, Παντεκίδης, Π. Καθάριος (79′ Καράδαλης), Παπαστεριανός, Πολύζος, Σαρβανίδης, Ντουμάνης, Τσαπακίδης (79′ Καράκουτης), Ν. Καθάριος (56′ Αλμπάνης), Δερμιτζάκης (67′ Ρόβας), Γαρύφαλλος (67′ Μυγδαλιάς).

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Τσέλιος, Κιβρακίδης, Μπαξεβάνος, Σιούτας, Τζανετόπουλος, Βουτσάς, Μπαριέντος (46′ Έππας), Στοΐλκοβιτς, Πέττας (75′ Βοντχανεν), Λώλης (69′ Γιακουμάκης), Λουκίνας (69′ Βέλλιος (83′ Α. Τσέλιος).

Αναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β' 2-1

Την τρίτη της σερί νίκη πήρε και η έτερη εκπρόσωπος της Θεσσαλίας στη Super League 2, καθώς η Αναγέννηση Καρδίτσας υπέταξε τον ΠΑΟΚ Β' με 2-1. Παρέμειναν στους 11 βαθμούς οι 5οι Θεσσαλονικείς, στο -9 από τον Αστέρα Β' AKTOR, ο οποίος έχει ματς λιγότερο. Θυμίζουμε πως ο αγώνας έγινε στη Λιβαδειά λόγω επισποράς στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας.

Οι τυπικά γηπεδούχοι ξεκίνησαν ιδανικά το παιχνίδι, καθώς προηγήθηκαν στο 2ο λεπτό, με τον Γκόλια. Στο 56ο λεπτό ο Αργύρης Καμπετσής έκανε το 2-0 και έφερε την ομάδα του ακόμα πιο κοντά στο τρίποντο. O ΠΑΟΚ Β' μείωσε το σκορ σε 2-1 στο 62' με τον Απιατσιόνακ, όμως η Αναγέννηση διατήρησε τη νίκη μέχρι το φινάλε.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Μπαλωμένος, Πεταυράκης, Λεωνιδόπουλος, Πολέτο (70′ Νικολιάς), Μπούσης, Γκόλιας, Νοικοκυράκης, Στίκας, Καρίμ (58′ Μπάλλας), Καμπετσής (85′ Γιαξής), Τίντε (58′ Κάσσος).

ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Μοναστηρλής, Κοσίδης, Πασαχίδης, Μπαταούλας, Απιατσιόνακ, Καλόγηρος, Σνάουτσνερ (46′ Ίκομπονγκ), Τσιφούτης (78′ Ρικάρντο), Κανίς (46′ Μπάλντε), Καλαϊτζίδης (61′ Μούστμα), Μύθου (25′ λ.τ Γκιτέρσος).

Super League 2 - Βόρειος Όμιλος

11η αγωνιστική

Ηρακλής - Καβάλα 1-0

Καμπανιακός - Νίκη Βόλου 1-3

Αναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β' 2-1

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

Νέστος Χρυσούπολης - Αστέρας Β' AKTOR 14:00

ΠΑΣ Γιάννινα - Μακεδονικός 15:00

Βαθμολογία

1. Ηρακλής 27

2. Νίκη Βόλου 26

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 26

4. Αστέρας Β' AKTOR 20

5. ΠΑΟΚ Β 11

6. Νέστος Χρυσούπολης 11

7. Καβάλα 9

8. Καμπανιακός 8

9. Μακεδονικός 5

10. ΠΑΣ Γιάννινα 5

