Βόρειος Όμιλος Super League 2 – Play Outs: Πρεμιέρα με τεσσάρα ο ΠΑΟΚ Β'
Ο ΠΑΟΚ Β' επικράτησε με ένα σκορ της τάξεως του 4-0 επί της Καβάλας στο γήπεδό του. Στο 0-0 έμειναν Καμπανιακός και Νέστος σε ένα ματς με 3 αποβολές ενώ ο ΠΑΣ Γιάννινα πέρασε με το 0-1 από την έδρα του Μακεδονικού για τα Play Outs του Βορείου Ομίλου της Super League 2.
ΠΑΟΚ Β' - Καβάλα 4-0
Ο ΠΑΟΚ Β' διέλυσε αγωνιστικά την Καβάλα με 4-0. Σκόρερ του στην αναμέτρηση ήταν στο 36' ο Γκιτέρσος με σουτ, στο 55' ο Κωττάς με κεφαλιά και στο 76' με πέναλτι ο Κοσίδης.
ΠΑΟΚ Β' (Πονζ): Νικολακούλης, Χιμένεθ, Απιατσιόνακ, Κωττάς, Πολυκράτης, Σαρρής, Αλμασίδης (46′ Καλόγηρος), Τσοπούρογλου, Αδάμ (66′ Κοσίδης), Ραϊχάνι και Γκιτέρσος (66′ Μούστμα).
Καβάλα (Τάτσης): Γιαννίκογλου, Κατσουλίδης, Κολλαράς (46′ Παναγιώτου), Ξυγκόρος (74′ Κομάτσι), Γαβριηλίδης, Παπαδόπουλος (61′ Μιλούνοβιτς), Αλιατίδης, Ελ Καντουσί, Ρόβας (46′ Καρτάλης), Χρούστινετς και Μπρέγκου.
Καμπανιακός – Νέστος Χρυσούπολης 0-0
Σε έναν αγώνα με 3 αποβολές - και που δεν έλλειψαν τα νεύρα και οι εντάσεις - οι Καμπανιακός και Νέστος έμειναν στο 0-0. Οι γηπεδούχοι είχαν την κόκκινη του Παπαστεριανού στο 60' και οι φιλοξενούμενοι τις αποβολές των Μανωλάκη στο 66' και Δαλιανόπουλου στο 86'.
Καμπανιακός (Χαραλαμπίδης): Γιακουμής, Τσαπακίδης, Παπαστεριανός, Παντεκίδης, Καστίδης, Παπακωνσταντίνου (75′ Λύγκας), Σαρβανίδης, Μωυσίδης (58′ Ν. Καθάριος), Αλμπάνης (84′ Ταχματζίδης), Ντουμάνης και Α. Δερμιτζάκης (75′ Ελευθεριάδης).
Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Μανωλάκης, Δαλιανόπουλος, Π. Δερμιτζάκης, Τσαμούρης, Τσίκος 54′ Λέλεκας), Γιαξής, Σαπουντζής (54′ Δούμτσης (86′ Κωστίκα), Σταυρόπουλος (54′ Γκάτα), Γλυνός (67′ Δημητριάδης) και Σέα.
Μακεδονικός – ΠΑΣ Γιάννινα 0-1
Ποδαρικό με το δεξί ο ΠΑΣ στα Play Outs. Νίκησε τον Μακεδονικό εκτός έδρας χάρις στο γκολ του Κοντονίκου με σουτ στο 23ο λεπτό. Στο 76' αποβλήθηκε για τον Μακεδονικό ο Καραμπέρης.
Μακεδονικός (Θ. Κούρτογλου): Καζέλης, Θωμάι, Σαραγιώτης, Τσουκάνης, Μορέρ, Παρασκευάς (81′ Κωνσταντινίδης), Καραμπέρης, Λαβάλ, Βερχόεβεν, Αμανατίδης (81′ Νίκος) και Καντάβ (81′ Καλαϊτζής).
ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Βρακάς, Πρεκατές, Βιραμάκι, Κιτσάκης, Ναούμης (46′ Τουρκοχωρίτης), Τουτόντα, Κασέμι, Καφενζής, Κοντονίκος (75′ Χαβαλές), Μπουλάρι και Φιόγκμπε (75′ Κρυπαράκος).
Η βαθμολογία
ΠΑΟΚ Β' 15
Καβάλα 12
Νέστος 10
Καμπανιακός 9
ΠΑΣ Γιάννινα 8
Μακεδονικός 0
* Σε συνέχεια της υπ’αρ.7/2026 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο , αφαιρούνται προσωρινά -3 βαθμοί από την ΠΑΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.