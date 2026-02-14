Ο ΠΑΟΚ Β' ξεκίνησε με ευρεία νίκη με ένα 4-0 στην διαδικασία των Play Outs της Super League 2 ενώ νίκη έκανε και ο ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο ΠΑΟΚ Β' επικράτησε με ένα σκορ της τάξεως του 4-0 επί της Καβάλας στο γήπεδό του. Στο 0-0 έμειναν Καμπανιακός και Νέστος σε ένα ματς με 3 αποβολές ενώ ο ΠΑΣ Γιάννινα πέρασε με το 0-1 από την έδρα του Μακεδονικού για τα Play Outs του Βορείου Ομίλου της Super League 2.

ΠΑΟΚ Β' - Καβάλα 4-0

Ο ΠΑΟΚ Β' διέλυσε αγωνιστικά την Καβάλα με 4-0. Σκόρερ του στην αναμέτρηση ήταν στο 36' ο Γκιτέρσος με σουτ, στο 55' ο Κωττάς με κεφαλιά και στο 76' με πέναλτι ο Κοσίδης.

ΠΑΟΚ Β' (Πονζ): Νικολακούλης, Χιμένεθ, Απιατσιόνακ, Κωττάς, Πολυκράτης, Σαρρής, Αλμασίδης (46′ Καλόγηρος), Τσοπούρογλου, Αδάμ (66′ Κοσίδης), Ραϊχάνι και Γκιτέρσος (66′ Μούστμα).

Καβάλα (Τάτσης): Γιαννίκογλου, Κατσουλίδης, Κολλαράς (46′ Παναγιώτου), Ξυγκόρος (74′ Κομάτσι), Γαβριηλίδης, Παπαδόπουλος (61′ Μιλούνοβιτς), Αλιατίδης, Ελ Καντουσί, Ρόβας (46′ Καρτάλης), Χρούστινετς και Μπρέγκου.

Καμπανιακός – Νέστος Χρυσούπολης 0-0

Σε έναν αγώνα με 3 αποβολές - και που δεν έλλειψαν τα νεύρα και οι εντάσεις - οι Καμπανιακός και Νέστος έμειναν στο 0-0. Οι γηπεδούχοι είχαν την κόκκινη του Παπαστεριανού στο 60' και οι φιλοξενούμενοι τις αποβολές των Μανωλάκη στο 66' και Δαλιανόπουλου στο 86'.

Καμπανιακός (Χαραλαμπίδης): Γιακουμής, Τσαπακίδης, Παπαστεριανός, Παντεκίδης, Καστίδης, Παπακωνσταντίνου (75′ Λύγκας), Σαρβανίδης, Μωυσίδης (58′ Ν. Καθάριος), Αλμπάνης (84′ Ταχματζίδης), Ντουμάνης και Α. Δερμιτζάκης (75′ Ελευθεριάδης).

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Μανωλάκης, Δαλιανόπουλος, Π. Δερμιτζάκης, Τσαμούρης, Τσίκος 54′ Λέλεκας), Γιαξής, Σαπουντζής (54′ Δούμτσης (86′ Κωστίκα), Σταυρόπουλος (54′ Γκάτα), Γλυνός (67′ Δημητριάδης) και Σέα.

Μακεδονικός – ΠΑΣ Γιάννινα 0-1

Ποδαρικό με το δεξί ο ΠΑΣ στα Play Outs. Νίκησε τον Μακεδονικό εκτός έδρας χάρις στο γκολ του Κοντονίκου με σουτ στο 23ο λεπτό. Στο 76' αποβλήθηκε για τον Μακεδονικό ο Καραμπέρης.

Μακεδονικός (Θ. Κούρτογλου): Καζέλης, Θωμάι, Σαραγιώτης, Τσουκάνης, Μορέρ, Παρασκευάς (81′ Κωνσταντινίδης), Καραμπέρης, Λαβάλ, Βερχόεβεν, Αμανατίδης (81′ Νίκος) και Καντάβ (81′ Καλαϊτζής).

ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Βρακάς, Πρεκατές, Βιραμάκι, Κιτσάκης, Ναούμης (46′ Τουρκοχωρίτης), Τουτόντα, Κασέμι, Καφενζής, Κοντονίκος (75′ Χαβαλές), Μπουλάρι και Φιόγκμπε (75′ Κρυπαράκος).

Η βαθμολογία

ΠΑΟΚ Β' 15

Καβάλα 12

Νέστος 10

Καμπανιακός 9

ΠΑΣ Γιάννινα 8

Μακεδονικός 0

* Σε συνέχεια της υπ’αρ.7/2026 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο , αφαιρούνται προσωρινά -3 βαθμοί από την ΠΑΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ