Ο τεχνικός των νταμπλούχων Ελλάδος παρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι της δεύτερης ομάδας, με αντίπαλο την Ελλάς Σύρου για τη Superleague 2.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (22/11) ο Ολυμπιακός Β' φιλοξένησε στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη την Ελλάς Σύρου, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Superleague 2.

Στο παιχνίδι έδωσε το «παρών» και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θέλοντας να «τσεκάρει» ποδοσφαιριστές της δεύτερης ομάδας, και φυσικά να πάρει μια ιδέα και από το σύνολο του Παναγιώτη Χριστοφιλέα.

Θυμίζουμε πως στις 3 Δεκεμβρίου οι Συριανοί υποδέχονται στην Ερμούπολη τον Ολυμπιακό, σε ένα ιστορικό παιχνίδι για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Μαζί με τον Ισπανό τεχνικό παρακολούθησαν το ματς και οι κ. Καραπαπάς, Κοβάσεβιτς, καθώς και οι Ρέτσος, Τσικίνιο και Μουζακίτης.