Λεονταρίτης: «Η Ελλάς Σύρου θα μπορούσε να παίξει στο Καραϊσκάκη με τον Ολυμπιακό με μεγάλο όφελος»

Ο πρόεδρος των Συριανών αποκάλυψε σε συνέντευξη προς τα ΜΜΕ πως ο σύλλογος δέχθηκε πρόταση να παίξει στο «Καραϊσκάκη», όμως το νησί των Κυκλάδων αξίζει να ζήσει το ιστορικό ματς.

Η Σύρος και οι Κυκλάδες ετοιμάζονται για μια ιστορική ημέρα, καθώς την 3η Δεκεμβρίου στις 13:00, η Ελλάς Σύρου θα φιλοξενήσει στο γήπεδο της Ερμούπολης τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδος.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι πέρασε από... χίλια κύματα, μέχρι να οριστεί επίσημα στο γήπεδο της πρωτεύουσας των Κυκλάδων, και ο πρόεδρος της Ελλάς, κ. Γιώργος Λεονταρίτης, αναφέρθηκε σε αυτό, σε συνέντευξή του προς τα ΜΜΕ του νησιού.

«Αν η διοίκηση δεν έδειχνε σεβασμό στους φιλάθλους και το νησί μας, θα μπορούσε να έχει οδηγηθεί στη σκέψη και στην απόφαση να αγωνιστεί στο ''Καραϊσκάκη''. Εκεί, η ομάδα θα είχε πολλαπλάσια οφέλη απ' ότι στο γήπεδό μας. Το λιγότερο που θα μπορούσαμε να έχουμε ως έσοδα στο ''Καραϊσκάκη» σε ένα ματς με τον Ολυμπιακό θα ήταν 100-150 χιλιάδες ευρώ καθαρά.

Βάλαμε το νησί μας όμως πάνω από το οικονομικό όφελος του σωματείου, βάλαμε το κύρος και την αίγλη πάνω, και η ιστορία θα γράψει ότι ο πρωταθλητής και Κυπελλούχος Ελλάδος ήρθε στη Σύρο σε επίσημο παιχνίδι για να αντιμετωπίσει την Ελλάς. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά βάζουμε πάνω από όλα το νησί μας!»

Επίσης, ο κ. Λεονταρίτης τόνισε πως προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων του αγώνα θα έχουν οι κάτοχοι διαρκείας, με την τιμή να ορίζεται στα 40 ευρώ. Θα διατεθούν ακόμη 100 «μαγικά χαρτάκια» για παιδιά, με κόστος 30 ευρώ, ενώ μόλις εξαντληθούν τα εισιτήρια για τους κατόχους διαρκείας, θα κυκλοφορήσουν μερικά ακόμη, με τιμή 90 ευρώ, το οποίο όμως θα περιλαμβάνει θέση και το παιχνίδι πρωταθλήματος με την Καλλιθέα (30/11).

Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Πέμπτη (20/11) το απόγευμα.