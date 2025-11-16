Superleague 2, Βόρειος Όμιλος: Στην κορυφή ο Ηρακλής με υπογραφή Ντουρμισάι!
Σπουδαίο και σημαντικό διπλό για τον Ηρακλή μέσα στην έδρα του Αστέρα Β' AKTOR καθώς επικράτησε με 1-0 των Αρκάδων στην Τρίπολη και ανέβηκε ξανά στην κορυφή του Βορείου Ομίλου της Superleague 2 μετά από 10 αγωνιστικές.
Σε ένα παιχνίδι όπου και οι δύο ομάδες είχαν τελικές προσπάθειες, ο Ηρακλής ήταν εκείνος που βρήκε τον δρόμο προς τα... δίχτυα καθώς ο Ντουρμισάι ανατράπηκε στην περιοχή, ο διαιτητής χρειάστηκε τη βοήθεια του βοηθού του για να δείξει την άσπρη βούλα και ο Έλληνας φορ μετέτρεψε το πέναλτι σε γκολ στο 76ο λεπτό.
Η συγκεκριμένη απόφαση έφερε έντονες διαμαρτυρίες από τους παίκτες των γηπεδούχων, ωστόσο η απόφαση δεν άλλαξε. Ο «Γηραίος» στη συνέχεια πίεσε για να φτάσει και σε δεύτερο γκολ όμως ο Κούστα αλλά και οι συμπαίκτες του έχασαν αρκετές ευκαιρίες.
Αστέρας Β' AKTOR: Χατζηεμμανουήλ, Πομόνης, Κανελλόπουλος, Γρόζντανιτς, Λάσκαρης, Αλμύρας (68′ Κεδίκογλου), Μπουλούλης (78′ Γιακουμάκης), Φρόκου, Φερνάντεθ (68′ Οκό), Σιμόνι (68′ Καλλαντζή), Φρίμπονγκ (57′ Γραμμένος).
Ηρακλής: Στουρνάρας, Κάτσικας (90′ λ.τ Δημητρίου), Αναστασίου, Χάμοντ, Φοφανά (63′ Κούστα), Μαχαίρας, Κυνηγόπουλος (90′ Ουές), Μάναλης (63′ Παναγιωτίδης), Εραμούσπε, Τσιντώνης (46′ Ντουρμισάι), Γιαννούτσος.
10η αγωνιστική
Σάββατο 15 Νοεμβρίου
Μακεδονικός - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1
ΠΑΟΚ Β' - Νίκη Βόλου 1-6
ΠΑΣ Γιάννινα - Νέστος Χρυσούπολης 0-1
Κυριακή 16 Νοεμβρίου
Αστέρας Β' AKTOR - Ηρακλής 0-1
Καβάλα - Καμπανιακός 15:00
Βαθμολογία
Ηρακλής 24
Νίκη Βόλου 23
Αναγέννηση Καρδίτσας 23
Αστέρας Β' AKTOR 20
ΠΑΟΚ Β 11
Νέστος Χρυσούπολης 11
Καμπανιακός 8 *
ΠΑΣ Γιάννινα 6
Καβάλα 6 *
Μακεδονικός 5
