Ο Φιόριν Ντουρμισάι ήταν ο άνθρωπος που έλυσε τον... γόρδιο δεσμό από τα έντεκα βήματα και χάρισε μία δύσκολη νίκη στον Ηρακλή στην έδρα του Αστέρα Β' AKTOR (1-0).

Σπουδαίο και σημαντικό διπλό για τον Ηρακλή μέσα στην έδρα του Αστέρα Β' AKTOR καθώς επικράτησε με 1-0 των Αρκάδων στην Τρίπολη και ανέβηκε ξανά στην κορυφή του Βορείου Ομίλου της Superleague 2 μετά από 10 αγωνιστικές.

Σε ένα παιχνίδι όπου και οι δύο ομάδες είχαν τελικές προσπάθειες, ο Ηρακλής ήταν εκείνος που βρήκε τον δρόμο προς τα... δίχτυα καθώς ο Ντουρμισάι ανατράπηκε στην περιοχή, ο διαιτητής χρειάστηκε τη βοήθεια του βοηθού του για να δείξει την άσπρη βούλα και ο Έλληνας φορ μετέτρεψε το πέναλτι σε γκολ στο 76ο λεπτό.

Η συγκεκριμένη απόφαση έφερε έντονες διαμαρτυρίες από τους παίκτες των γηπεδούχων, ωστόσο η απόφαση δεν άλλαξε. Ο «Γηραίος» στη συνέχεια πίεσε για να φτάσει και σε δεύτερο γκολ όμως ο Κούστα αλλά και οι συμπαίκτες του έχασαν αρκετές ευκαιρίες.

Αστέρας Β' AKTOR: Χατζηεμμανουήλ, Πομόνης, Κανελλόπουλος, Γρόζντανιτς, Λάσκαρης, Αλμύρας (68′ Κεδίκογλου), Μπουλούλης (78′ Γιακουμάκης), Φρόκου, Φερνάντεθ (68′ Οκό), Σιμόνι (68′ Καλλαντζή), Φρίμπονγκ (57′ Γραμμένος).

Ηρακλής: Στουρνάρας, Κάτσικας (90′ λ.τ Δημητρίου), Αναστασίου, Χάμοντ, Φοφανά (63′ Κούστα), Μαχαίρας, Κυνηγόπουλος (90′ Ουές), Μάναλης (63′ Παναγιωτίδης), Εραμούσπε, Τσιντώνης (46′ Ντουρμισάι), Γιαννούτσος.

10η αγωνιστική

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

Μακεδονικός - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1

ΠΑΟΚ Β' - Νίκη Βόλου 1-6

ΠΑΣ Γιάννινα - Νέστος Χρυσούπολης 0-1

Κυριακή 16 Νοεμβρίου

Αστέρας Β' AKTOR - Ηρακλής 0-1

Καβάλα - Καμπανιακός 15:00

Βαθμολογία

Ηρακλής 24

Νίκη Βόλου 23

Αναγέννηση Καρδίτσας 23

Αστέρας Β' AKTOR 20

ΠΑΟΚ Β 11

Νέστος Χρυσούπολης 11

Καμπανιακός 8 *

ΠΑΣ Γιάννινα 6

Καβάλα 6 *

Μακεδονικός 5