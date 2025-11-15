Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, η Καλαμάτα ανέτρεψε το εις βάρος της 1-0 και πέρασε με το «πλούσιο» 2-3 από την έδρα της Μαρκό, παίρνοντας την 8η νίκη της στη Superleague 2.

Την 8η της νίκη στο πρωτάθλημα της Superleague 2 έπειτα από 10 αγωνιστικές πανηγύρισε η πρωτοπόρος και αήττητη Καλαμάτα, που πέρασε -με ανατροπή με 2-3 από το Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου επί της Μαρκό, κάνοντας επίδειξη ισχύος παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, και βρίσκεται πλέον στο +5 με ματς περισσότερο από τον Πανιώνιο.

Το ματς:

Μόλις στο 7ο λεπτό, η Μαρκό αιφνιδίασε τους πρωτοπόρους, με τον Ριτσοτάκη να εκμεταλλεύεται την αδράνεια στην άμυνα της Καλαμάτας και να περνάει την μπάλα πάνω από τον κίπερ για το 1-0.

Οι φιλοξενούμενοι ξεπέρασαν το σοκ και άγγιξαν το 1-1 στο 16', όμως η κεφαλιά του Κωτσόπουλου πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ωστόσο, η πίεση αυτή εν τέλει μετουσιώθηκε σε γκολ στο 38', με τον Κωτσόπουλο αυτή τη φορά να σημαδεύει σωστά για το 1-1 της Καλαμάτας, που ήταν και σκορ ημιχρόνου.

Με το καλησπέρα στο β' μέρος η «Μαύρη Θύελλα» έφερε... τούμπα το ματς, με τον Τσέλιο να σημειώνει το 1-2 στο 49' με πλασέ ύστερα από γύρισμα του Καλουτσικίδη. Το σύνολο του κ. Βοσνιάδη δεν κατέβασε την... ένταση και σημείωσε και τρίτο γκολ στο 61ο λεπτό, με τον Βαφέα να εκτελεί με κοντινό σουτ ύστερα από εκτέλεση κόρνερ για το 1-3.

Η απάντηση από πλευράς γηπεδούχων δεν άργησε πάντως, αφού ο Καλλέργης που είχε περάσει ως αλλαγή, σημείωσε ένα πανέμορφο γκολ με σουτ εκτός περιοχής (στο «παράθυρο») στο 65', μειώνοντας σε 2-3, που έμελλε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα.

Superleague 2 - Νότιος Όμιλος

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

Μαρκό - Καλαμάτα 2-3

Κυριακή 16 Νοεμβρίου

Ελλάς Σύρου - Χανιά, 13:00

Παναργειακός - Ηλιούπολη, 15:00

Athens Kallithea - Αιγάλεω, 15:00

*το ματς Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β' αναβλήθηκε

Βαθμολογία

1. Καλαμάτα 26β.

2. Πανιώνιος 21β.

3. Athens Kallithea 16β.

4. Μαρκό 16β.

5. Ολυμπιακός Β' 13β.

6. Ελλάς Σύρου 9β.

7. Αιγάλεω 9β.

8. Χανία 6β.

9. Ηλιούπολη 4β.

10. Παναργειακός 3β.