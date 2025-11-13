Από την στιγμή που δεν έχει βρεθεί ακόμα ο αντικαταστάτης του Δημήτρη Σπανού, ο Ηρακλής θα αγωνιστεί απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης Β' με τον Άκη Στολτίδη στον πάγκο.

Ο Ηρακλής που βρίσκεται στη κορυφή του Βορείου Ομίλου της Super League 2, φιλοξενείται το Σάββατο από τον Αστέρα Τρίπολης Β' που επίσης κάνει μια εξαιρετική χρονιά, καθώς βρίσκεται στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα μετά από 9 αγωνιστικές.

Οι «κυανόλευκοι» σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι θα έχουν στον πάγκο τους τον Άκη Στολτίδη, καθώς μετά την απομάκρυνση του Δημήτρη Σπανού ακόμα δεν βρεθεί αντικαταστάτης του. Στο... γηραιό συνεχίζεται η αναζήτηση προπονητή θέλοντας να βρεθεί ο κατάλληλος που θα τους οδηγήσει και πάλι στην Super League. Ακόμα και να βρεθεί ο εκλεκτός πριν την αναμέτρηση της Τρίπολης, είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνει ντεμπούτο στο ματς αυτό, οπότε εκτός εξαιρετικού απροόπτου θα είναι ο Στολτίδης.