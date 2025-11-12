Ο Μακεδονικός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Τυριακίδη

Ο Μακεδονικός έκανε γνωστό τον διάδοχο του Σάκη Παπαβασιλείου, με τον Γιώργο Τυριακίδη να αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας.

Ο Γιώργος Τυριακίδης θα είναι ο νέος προπονητής του Μακεδονικού, μετά την απόλυση του Σάκη Παπαβασιλείου.

Ο 60χρονος τεχνικός, που ήταν χωρίς ομάδα εδώ κι έναν χρόνο, έχει εργαστεί στο παρελθόν στην Αναγέννηδη Καρδίτσας, τον Αλμωπό (δύο φορές), την Ειρηνούπολη, την Λευκάδια, τον Αετό Σκύδρας και τον Ολυμπιακό Γαλατά.

Η ανακοίνωση του Μακεδονικού

«Η διοίκηση της ΠΑΕ Μακεδονικός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή κ. Γιώργο Τυριακίδη.

Ο 60χρονος προπονητής αναλαμβάνει να καθοδηγήσει την ομάδα μας στη συνέχεια του πρωταθλήματος της Super League 2, έχοντας ως στόχο να την βοηθήσει ώστε να ανακάμψει βαθμολογικά.

Ο έμπειρος τεχνικός γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 1965 και το μεγαλύτερο μέρος της προπονητικής του καριέρας το έχει περάσει στον Αλμωπό Αριδαίας. Στην ομάδα της Πέλλας βρισκόταν από τη σεζόν 2014-15 μέχρι και το 2023, επιδεικνύοντας σπουδαίο και μεγάλο έργο. Από την Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Πέλλας οδήγησε τον Αλμωπό στη Super League 2, όπου πραγματοποίησε δύο αξιοπρόσεκτες πορείες στην δεύτερη επαγγελματική κατηγορία της χώρας.

Εκτός του Αλμωπού, ο coach εργάστηκε σε επίπεδο Super League 2 στην Αναγέννηση Καρδίτσας τη σεζόν 2023-24. Επίσης, ο Τυριακίδης έχει δουλέψει σε Ολυμπιακό Γαλατάδων, Αετό Σκύδρας, Ειρηνούπολη και Λευκάδια.

Η διοίκηση του συλλόγου καλωσορίζει τον coach στην μεγάλη «πράσινη» οικογένεια και του εύχεται πολλές επιτυχίες!»