Ο ΠΑΣ Γιάννινα με ανακοίνωση του γνωστοποίησε ότι δεν θα επιτραπεί η μετακίνηση φιλάθλων της ομάδας του για το παιχνίδι με τον Ηρακλή το Σάββατο (8/11).

Στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του Βόρειου Ομίλου της Super League 2, ο Ηρακλής υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννινα το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, στις 14:00.

Με ανακοίνωσή του, ο Άγιαξ της Ηπείρου ενημέρωσε τους φιλάθλους της ότι δεν θα επιτραπεί η οργανωμένη μετακίνηση τους προς το Καυτανζόγλειο, μετά από την απόφαση του τμήματος Επαγγελματικών Αθλητικών Διοργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννινα

«Μετά από απόφαση του τμήματος Επαγγελματικών Αθλητικών Διοργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ανακοινώνεται η απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης, στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 9ης Αγωνιστικής, για το πρωτάθλημα SUPER LEAGUE 2, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966, το Σάββατο 08/11/2025, στις 14.00 στο Καυτανζόγλειο Στάδιο».