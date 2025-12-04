Ο διοικητικός ηγέτης του ΠΑΣ Γιάννινα Νίκος Σιόντης ζήτησε στήριξη για την επιβίωση του συλλόγου.

Ο επιχειρηματίας Νίκος Σιόντης βγήκε μπροστά το καλοκαίρι για να σωθεί ο ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο ίδιος τρέχει την ομάδα, προσπαθεί να την κρατήσει στη Super League 2 και να τακτοποιήσει πολλές από τις οφειλές, αλλά νιώθει μόνος. Γι' αυτό σε ανάρτησή του ζήτησε στήριξη από τους επιχειρηματίες της πόλης, διαφορετικά τονίζει ότι θ' αποχωρήσει και ο ίδιος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Νίκος Σιόντης.

«Το «Μόνος» Τελειώνει Εδώ — Ή Μαζί Ή Τίποτα. Ήρθε δυστυχώς η στιγμή να πω δημόσια αυτό που τόσους μήνες προσπαθούσα να αποφύγω.

Γνώριζα από την πρώτη στιγμή που πάω να μπλέξω. Δεν το ήθελα, δεν το επέλεξα, ούτε ήθελα να πιστεύω ότι θα αναγκαστώ να κάνω σήμερα αυτή την δημόσια δήλωση. Όμως οι συνθήκες το απαιτούν και η αλήθεια δεν μπορεί να περιμένει άλλο.

Πρέπει να ειπωθεί τώρα, πριν είναι αργά, για το καλό του ΠΑΣ:

Τους τελευταίους πέντε μήνες έδωσα μία τεράστια και άνιση μάχη που ελάχιστοι αρχικά πίστεψαν ότι μπορεί να κερδηθεί — και δυστυχώς σήμερα αποδεικνύεται μέσα από τις πράξεις τους ή την απάθεια τους ότι την πιστεύουν ακόμα λιγότεροι.

Μπήκα μπροστά σε μια στιγμή που ο ΠΑΣ ήταν κυριολεκτικά διαλυμένος, στα πρόθυρα του Γ’ Τοπικού.

Δεν μπορώ να κρύψω άλλο τη σωματική και ψυχολογική κούρασή μου αλλά και την αγανάκτηση–απογοήτευσή μου, καθώς βρίσκομαι κυριολεκτικά μόνος σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια και —όπως συνήθως συμβαίνει— ορισμένοι, πολύ μικρή μειοψηφία, έχουν εξαιρετικά κοντή μνήμη.

Ξέχασαν πού ήμασταν, πού θα καταλήγαμε, τι αντιμετωπίσαμε.

Ξέχασαν ότι όλα όσα σήμερα θεωρούνται «αυτονόητα» δεν ήταν ούτε απλά ούτε δεδομένα.

Με τους φιλάθλους πάντα δίπλα μου να μου δίνουν κουράγιο και δύναμη να συνεχίζω, με λίγους αλλά γενναίους χορηγούς, με τεράστιο προσωπικό χρόνο, πολλά χρήματα που δεν περίσσευαν, υγεία, καρδιά και ψυχή, στήσαμε ξανά από το μηδέν μια ΠΑΕ που είχε κλείσει.

Κάναμε πάνω από 50 διακανονισμούς.

Ξεμπλοκάραμε ποινές από FIFA, ΕΠΟ, ΠΣΑΠΠ, πήραμε άδεια συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Super League 2. Πληρώσαμε χρέη, επαναφέραμε λειτουργίες, στελεχώσαμε γραφεία, φτιάξαμε ομάδα, ξεκινήσαμε προετοιμασία, μπήκαμε στο πρωτάθλημα σε ελάχιστες ημέρες — λιγότερες από έναν μήνα.

Και σήμερα ο ΠΑΣ Γιάννινα είναι αγνώριστος σε σχέση με αυτό που παραλάβαμε:

Υπάρχει πλάνο. Υπάρχει δομή. Υπάρχει οργάνωση.

Υπάρχει —και αυτό είναι το πιο σημαντικό— προοπτική.

Σε αυτό το σημείο όμως πρέπει να ξαναειπωθεί ξεκάθαρα και για τελευταία φορά:

Από την πρώτη μέρα είπα ότι ΜΟΝΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Ξεκίνησα μόνος, συνέχισα μόνος και —αντί να έρχονται κι άλλοι— κάθε μέρα μένω πιο μόνος.

Η "μοναξιά" τελείωσε, τώρα πρέπει να έρθει η σειρά όλων....

Ας είμαστε ρεαλιστές και ξεκάθαροι: κανένα σοβαρό project δεν επιβιώνει έτσι. Ο ΠΑΣ δεν μπορεί να στηρίζεται σε έναν άνθρωπο.

Ή μπαίνουμε όλοι, ή χάνεται μια τεράστια ευκαιρία που χτίστηκε με αίμα. Ο δρόμος μπροστά μας δεν είναι εύκολος.

Αλλά —επιτέλους— υπάρχει δρόμος. Γιατί πολύ απλά, πριν δεν υπήρχε. Σήμερα υπάρχουν πραγματικές βάσεις, πραγματικές δυνατότητες, πραγματική ελπίδα.

Η προοπτική είναι εδώ, αρκεί να την πιάσουμε τώρα — όχι αύριο. Οι δικές μου προσπάθειες συνεχίζονται καθημερινά.

Υπάρχει business plan, υπάρχουν ανοιχτές συζητήσεις με σοβαρούς επενδυτές (δυστυχώς εκτός Ιωαννίνων), οι οποίοι θέλουν χρόνο, ασφάλεια και ξεκάθαρο περιβάλλον.

Αν όμως εμείς εδώ σταθούμε όρθιοι, ενωμένοι και σοβαροί, το περιβάλλον γίνεται αυτομάτως πιο ελκυστικό — και τότε οι πραγματικά σοβαροί επενδυτές θα έρθουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύει κανείς.

Κάνω λοιπόν δημόσια αυτό το κάλεσμα — το πιο σημαντικό μέχρι σήμερα:

📍 Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

📍 19:00 – MAISON, Βλαχλείδη 3

📍 Κλειστή συνάντηση, χωρίς την παρουσία ΜΜΕ

Καλώ όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις της Ηπείρου (θα σταλεί σχετική πρόσκληση και δελτίο Τύπου όπου θα αναφέρονται ονομαστικά), τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου, τον Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων και πολλούς άλλους, να είναι εκεί.

Όχι τυπικά. Ουσιαστικά.

Να δούμε μαζί τα δεδομένα, τις υποχρεώσεις, το πλάνο, το οικονομικό status, την προοπτική και —πάνω απ’ όλα— το αύριο.

Θα παρουσιαστούν με πλήρη διαφάνεια:

• όσα πετύχαμε,

• όσα οφείλει η ΠΑΕ,

• το business plan,

• το μοντέλο εξυγίανσης,

• οι επενδυτικές επαφές,

• ο ρόλος της PAS Giannina Strategic Development S.A. ως εργαλείο για την επόμενη μέρα και την πολυπόθητη ιδιοκτησιακή αλλαγή.

Παρόντες στη συνάντηση θα είναι:

• Ο Σοφοκλής Πιλάβιος, κορυφαίος νομικός, πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ και δικηγόρος της ΠΑΕ,

• Ο Δημοσθένης Χαρακίδας, φοροτεχνικός και οικονομικός σύμβουλος της ΠΑΕ,

δύο άνθρωποι με τους οποίους δουλεύουμε καθημερινά — δύο βασικοί συνεργάτες της προσπάθειας εκτός Ιωαννίνων — που μαζί μου δίνουν τη μάχη για να βρεθούν λύσεις και να υπάρξει πραγματικό μέλλον για τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Και πρέπει να καταστεί σαφές:

Από αυτή τη συνάντηση θα κριθεί το μέλλον του ΠΑΣ, αλλά και η δική μου συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια.

Αν υπάρξει συμμετοχή, ο δρόμος ανοίγει.

Αν όχι, είναι μονόδρομος να αποχωρήσω και εγώ.

Οι βάσεις έχουν μπει. Υπάρχει προοπτική. Υπάρχει μέλλον. Και τώρα είναι η στιγμή να το κάνουμε πραγματικότητα. Η πόλη, η Ήπειρος, η ιστορία μας — μας κοιτούν. Ή τώρα, ή ποτέ».



