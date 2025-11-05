Ολυμπιακός: Αναβλήθηκε ο αγώνας της Β' ομάδας κόντρα στο Αιγάλεω για λόγους ασφαλείας
Μετά το οπαδικό επεισόδιο στη Χαλκίδα και τον θάνατο του 20χρονου οπαδού της ΑΕΚ, η Αστυνομία βρίσκεται σε επιφυλακή και για αυτό, μετά από αίτημα της, αποφασίστηκε να αναβληθεί το παιχνίδι ανάμεσα στο Αιγάλεω και τον Ολυμπιακό Β' στα Ψαχνά.
Συγκεκριμένα, η Αστυνομία έκρινε πώς δεν θα είναι ασφαλές να διεξαχθεί ο αγώνας κάτω από αυτές τις συνθήκες και έτσι το παιχνίδι θα ορισθεί σε νέα ημερομηνία.
Αναλυτικά:
«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε συνέχεια του υπ΄αρ.πρωτ: 8008/ 25/2403787 εγγράφου της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ o αγώνας ΑΙΓΑΛΕΩ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 2 2025-26 αναβάλλεται και θα ορισθεί με νεότερο έγγραφο της διοργανώτριας».
