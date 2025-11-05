Δεν θα διεξαχθεί το παιχνίδι ανάμεσα στο Αιγάλεω και τον Ολυμπιακό Β' στα Ψαχνά μετά το οπαδικό επεισόδιο στη Χαλκίδα για λόγους ασφαλείας.

Μετά το οπαδικό επεισόδιο στη Χαλκίδα και τον θάνατο του 20χρονου οπαδού της ΑΕΚ, η Αστυνομία βρίσκεται σε επιφυλακή και για αυτό, μετά από αίτημα της, αποφασίστηκε να αναβληθεί το παιχνίδι ανάμεσα στο Αιγάλεω και τον Ολυμπιακό Β' στα Ψαχνά.

Συγκεκριμένα, η Αστυνομία έκρινε πώς δεν θα είναι ασφαλές να διεξαχθεί ο αγώνας κάτω από αυτές τις συνθήκες και έτσι το παιχνίδι θα ορισθεί σε νέα ημερομηνία.

Αναλυτικά:

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε συνέχεια του υπ΄αρ.πρωτ: 8008/ 25/2403787 εγγράφου της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ o αγώνας ΑΙΓΑΛΕΩ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 2 2025-26 αναβάλλεται και θα ορισθεί με νεότερο έγγραφο της διοργανώτριας».

