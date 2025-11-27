Νέος μπελάς στον ΠΑΣ Γιάννινα για χρέος στον Βλάτκο Γκόσεφ.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ αναγνώρισε αθλητική διαδοχή μεταξύ του ΠΑΣ Γιάννινα και του ΠΑΣ Γιάννινα 1966, επιβάλλοντας παράλληλα αφαίρεση τριών βαθμών στη Super League 2 λόγω οφειλής προς τον ποδοσφαιριστή Βλάτκο Γκόσεφ, ύψους 30.000 ευρώ.

Το σημαντικότερο σημείο της απόφασης είναι ότι, παρότι η οφειλή προέρχεται από την «παλιά» ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα (ο Γκόσεφ αγωνίστηκε στην ομάδα την περίοδο 2002–04), το Δικαστήριο έκρινε πως ο «νέος» ΠΑΣ Γιάννινα 1966 φέρει το 50% των χρεών της προηγούμενης ΠΑΕ.

Έτσι, ο σύλλογος της Ηπείρου υποχρεούται να καταβάλει το ποσό των 15.000 ευρώ για μια υπόθεση που εκκρεμεί εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες.

Αναλυτικά η απόφαση:

«Αναγνωρίζει την ύπαρξη αθλητικής διαδοχής μεταξύ του «ΤΑΠ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ», το οποίο υποκατέστησε, ως καθολικός διάδοχος την αρχική οφειλέτρια «ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ», σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτής της νέας ΠΑΕ με την επωνυμία «ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966» που εδρεύει στα Ιωάννινα και εκπροσωπείται νόμιμα, και συνακόλουθα την υπεισέλευση αυτής στις υποχρεώσεις της αρχικής οφειλέτριας κατά ποσοστό 50%.

Επιβάλλει στην καθ' ης ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ1966» μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, σε ποσοστό 50% του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) για επιδικασθέν κεφάλαιο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ' αριθμ. 1443/2003 τελεσίδικης απόφασης της Π.Ε.Ε.Ο.Δ./ΕΠAE, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει.

Ενεργοποιεί σε βάρος της καθ' ης ΠΑΕ την πειθαρχική ποινή που της επιβλήθηκε με την παραπάνω διάταξη».